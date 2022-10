Gabriela Sevilla: “Claro que sí estaba embarazada”

Gabriela Sevilla Torello contradijo lo informado en el examen clínico médico en el que se concluye que no estaba gestando, al momento de desaparecer el miércoles 19 de octubre. De acuerdo con la joven, el personal del Hospital Militar de Jesús María no terminó de realizarle las pruebas correspondientes. Incluso, asegura que no tuvo prueba de sangre ni de orina.

“Los papeles de casi todos los meses que he llevado de mi embarazo los tengo en mi casa, tengo pruebas, claro que sí”, afirmó Gabriela en declaraciones para la prensa. “Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes, es que ellos piensan que no pudo haber un embarazo, según lo que dicen a nivel genital o algo, no sé cómo funciona. Los exámenes de sangre y orina, ninguno me los llegó a hacer”, añadió.

La mujer de 30 años pidió a las autoridades que antes de hacer afirmaciones, se profundicen las investigaciones. Esto, en relación a lo informado por el ministro de Interior, Willy Huerta, quien señaló que no habían signos de que la afectada estuviera gestando.

“Claro que sí estaba embarazada. La Fiscalía está haciendo investigaciones y sobre eso no puedo dar más declaraciones. Los médicos que sacaron ese informe son los del Instituto médico Legista, solo vino un médico, quisieron hacerme exámenes en ese momento y le dije que ya no me quería hacer, me habían dejado verde el brazo”, continuó.

Gabriela Sevilla asegura que su bebé sí nació

Durante la entrevista que brindó Gabriela Sevilla, lamentó que la atención de las autoridades esté dirigida a cuestionar su embarazo y no a la búsqueda de su hija recién nacida.

“Cuando mi bebé nació, yo no la escuché llorar, pero yo tengo esperanzas de que sí pueda encontrarla, que sí está desaparecida. Hoy yo misma voy a buscar a mi bebé”, sentenció.