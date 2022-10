Arequipa: cuñada de jefa de Administración de Autodema cobró S/ 20.000

Sandra Rodríguez Cárdenas está en un puesto clave en la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema). Es jefa de la Oficina de Administración desde el 21 de diciembre del 2021, a días de la designación de Kimmerlee Gutiérrez como gobernadora regional de transición. El puesto de confianza le otorgó el gerente ejecutivo de Autodema, Arturo Arroyo, bajo la resolución N°0373-2021. Fuentes aseguran que Rodríguez sería una bisagra para permitir contrataciones de personal.

La funcionaria es una trabajadora nombrada de Autodema. En esta institución conoció y entabló más que una relación amical con Gutiérrez cuando esta era jefa de Relaciones Públicas de Autodema. Desde el 13 de abril del 2019, ambas son comadres. Gutiérrez y su fallecido padre Walter Gutiérrez Cueva, apadrinaron a la menor hija de Rodríguez y de su esposo Elmer Mauro Zúñiga Salcedo.

Contraloría advirtió de la contratación por órdenes de servicio de familiares de los trabajadores de Autodema. Se han advertido cinco casos. Pese a la recomendación los beneficios no han parado.

La cuñada

Desde febrero 2022, Jenny Marleny Zúñiga Salcedo ha obtenido tres órdenes de servicio para que realice servicios como asistente administrativo en la meta “gestión ambiental y social” por la suma total de S/ 20 000. El primero es del 5 de febrero (N°000069) por 90 días en que se le pagaría S/ 6000. El 25 de mayo obtuvo también la orden N°000308 por el mismo tiempo y por la misma cantidad. Mientras que el 31 de agosto, mediante la orden N° 000599, recibió S/ 8.000 Según los documentos René Cruz Mamani, gerente de Desarrollo de Majes Siguas II, realizó el requerimiento.

Lo irregular es que Zúñiga Salcedo es cuñada de Rodríguez Cárdenas. Elmer Zúñiga Salcedo es esposo de la jefa de la Oficina de Administración y hermano de Jenny Marleny. Ambos tienen los mismos padres como corroboran sus fichas Reniec. La República también acudió al domicilio de la contratada y se confirmó el vínculo familiar.

Según los impedimentos para contratar con el Estado, que no solo abarca a autoridades sino también a funcionarios públicos, se estaría cometiendo nepotismo en el segundo grado de afinidad. Los servidores públicos, con poder de decisión, no pueden contratar a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad ni afinidad (ver enfoque).

Rodríguez no contestó las llamadas para realizar sus descargos. Ella estuvo de licencia recientemente debido a que postuló al cargo de consejera regional por el movimiento regional Unidos por el Gran Cambio, de la familia Gutiérrez. Por su parte, la gobernadora regional negó tener conocimiento de la contratación. “Yo no veo esas situaciones, no tengo conocimiento de quien trabaja o no trabaja en Autodema. Las llamaré para que me puedan dar una explicación después de una denuncia”, explicó.❖

ENFOQUE

Jorge Sumari

Especialista en Derecho

En nepotismo no interesa modalidad de contrato

En los casos de nepotismo no interesa la modalidad de contratación, si es por locación, orden de servicio u otros. Lo que se detecta es la irregularidad. La Oficina de Control Institucional es el área que debe emitir su opinión. Los mismos consejeros también pueden intervenir y fiscali zar de que se estaría cometiendo una infracción. En estos casos puede ser un agravante, que hay una conducta dolosa de querer cometer la falta, es decir que el funcionario tenga conocimiento de que su familiar este trabajando. Lo que es inevitable, en caso comprobarse, es el inicio de un proceso administrativo disciplinario.