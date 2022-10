Pamela Cabanillas: ¿cómo robó más de 2 millones de soles en entradas para Daddy Yankee?

El último 18 y 19 de octubre se llevó a cabo el último concierto de Daddy Yankee en Perú. Miles de fanáticos saturaron la página de venta de entradas para no perderse el show del ‘Big Boss’. Sin embargo, aquellas personas que no lograron conseguir un boleto no titubearon y compraron en reventa sin saber que, al momento de llegar al Estadio Nacional, serían impedidas de ingresar por contar con un ticket falso.

Luego de registrarse miles de denuncias de las víctimas, la Policía Nacional del Perú (PNP) abrió una investigación y dio con la cabecilla de lo que sería una red de estafa de ventas de entradas, no solo para el concierto de Daddy Yankee, también conocido como el ‘Cangri’, sino también para el show de Bad Bunny y hasta un partido de la selección peruana de fútbol.

La líder de la red de estafa fue identificada como Pamela Cabanillas, una joven de 18 años que ya contaba con denuncias por hechos similares. ¿Cómo robó más de 2 millones de soles? Aquí te lo contamos.

Modus operandis

Según la División de Lucha contra Estafas de la PNP, estos sujetos compraban un par de entradas verídicas para el concierto de Daddy Yankee y luego copiaban el código QR para generar más tickets falsos. Asimismo, para obtener mayor ganancia contactaban personas que trabajan en redes sociales como influencers para hacer la reventa del producto, pero de manera masiva.

“Ellos tienen entradas que son auténticas, han utilizado la información tanto del QR como del código de barras y a través de influencers y tiktokers para que puedan generar certeza de que ellos están tercerizando la venta de estas entradas es que las han ofrecido mediante las redes. Se ha producido la venta fraudulenta de hasta en 75 oportunidades la misma entrada. No había manera de identificar que la víctima lo detecte hasta el momento que pretenda entrar”, dijo el Coronel PNP Manuel Cruz a los medios de comunicación.

Paradero desconocido

Por su parte, las autoridades indicaron que Pamela Cabanillas se fue del país un día antes del evento, es decir, el lunes 17 de octubre con destino el país de España. Se llevó todo el dinero recaudado por la venta de entradas falsas y, hasta el momento, no se ha logrado ubicarla.