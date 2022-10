¿Ingresarías a San Marcos? Contesta 10 preguntas de cultura general del último examen de admisión

Este domingo 23 de octubre se desarrollará el tercer y último examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Serán cientos los postulantes a las carreras correspondientes al área de Ciencias de la Salud. Si tú eres uno de ellos o solo deseas medir tu nivel, responde estas 10 preguntas de cultura general de la última prueba de ingreso a la Decana de América.

Pregunta 1

En los campos de exterminio que crearon los nazis, millones de judíos perdieron la vida. Estos crímenes fueron justificados por la ideología nazi bajo el argumento de la supremacía

A) nacional

B) moral

C) religiosa

D) racial

Pregunta 2

El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski no duró mucho tiempo ¿En qué año fue su juramentación?

A) 2010

B) 2014

C) 2015

D) 2016

E) 2017

Pregunta 3

Pizarro recibió la autorización real para invadir el Perú a través de la Capitulación de:

A) Burgos

B) Valladolid

C) Toledo

D) Santa Fe

E) Madrid.

Pregunta 4

El homo sapiens aparece en la fase de la prehistoria denominada:

A) Paleolítico medio

B) Paleolítico inferior

C) Mesolítico

D) Neolítico

E) Paleolítico superior

Pregunta 5

Si la tierra girara en sentido contrario:

A) cambiaría la situación de los trópicos

B) se invertirían las estaciones

C) la duración de los días sería diferente

D) el sol aparecería por el oeste

E) el movimiento de rotación duraría más.

Pregunta 6

Las normas del uso de mayúsculas y minúsculas nos pueden servir para reconocer la diferencia entre nombres comunes y propios. Sobre la base de lo expresado, reconozca las palabras que deben ser reescritas con mayúscula inicial en el enunciado: Perú es miembro consultor del tratado antártico con la base Machu picchu en la isla del rey Jorge.

A) Tratado, Antártico, Picchu e Isla

B) Miembro, Picchu, Isla y Rey

C) Tratado, Picchu, Isla y Rey

D) Tratado, Antártico, Picchu y Rey

Pregunta 7

Luis dice que su madre es Sandra, quien es esposa de José. José es nieto de Rogelio, quien es padre de María, la madre de José. ¿Qué parentesco por afinidad tiene Sandra con María?

A) Sandra es hermana de María

B) Sandra es nuera de María

C) Sandra es cuñada de María

D) Sandra es nieta de María

Pregunta 8

What are you doing at the moment?

A) I’m having an exam

B) I’m doing an exam

C) I’m passing an exam

D) I’m getting an exam

E) I’m making an exam.

Pregunta 9

El índice de desarrollo humano (IDH) se centra en tres dimensiones básicas: la capacidad de tener una vida larga y saludable, la capacidad de adquirir conocimientos y la capacidad de lograr un nivel de vida digno mediante el acceso a los recursos (ingresos) y servicios económicos necesarios. Podemos afirmar que el IDH mide aspectos de las dimensiones de

A) salud, educación y trabajo

B) natalidad, mortalidad y morbilidad

C) salud, educación y PBI

D) trabajo, vivienda y ambiental.

Pregunta 10

a expresión: “En toda reacción química hay transformación de sustancias” corresponde a una:

A) Hipótesis

B) Observación

C) Experimentación

D) Teoría