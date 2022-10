Doctora Fit ahora es denunciada por promocionar uso de metacrilato para engrosar el pene

María Elena Leiva, la Doctora Fit, se volvió el blanco de críticas luego de que se hicieran públicas una serie de denuncias de expacientes que alegan haber sufrido diversos problemas físicos por someterse a procedimientos estéticos en su consultorio.

Leiva, que se hace llamar Dra. Fit en sus redes sociales, usaba el metacrilato para “mejorar” la apariencia de sus pacientes. Pero este metacrilato (un producto de polimerización del ácido acrílico o de sus derivados y uno de los materiales plásticos más utilizados) no solamente era empleado para operaciones estéticas de mujeres.

La Doctora Fit también ofrece un tratamiento de engrosamiento de pene con este peligroso material. La influencer aclaraba que solo engrosaba el falo y no lo alargaba, pero lo preocupante era que miles de hombres comentan sus publicaciones preguntando por más información.

El supuesto método milagroso señala tres características que lo hacen aparentemente perfecto. Es un “tratamiento no invasivo, no causa dolor y con cambios notorios al instante”, promocionaba la Dra. Fit en sus redes, pero no advertía los efectos adversos.

La Dra. Fit llama al procediminto "engrosamiento peneano". Foto: Instagram

En el programa “Amor y fuego”, ‘Peluchín’ alertó sobre estas prácticas de la influencer: “(La Doctora Fit) promocionó el metacrilato para engrosar. Si no estás de acuerdo con tu amigo y quieres engrosarlo, mira lo que te va a pasar, se te va a caer”, dijo el conductor.

Asimismo, el doctor Steve Díaz, invitado del programa, agregó que posiblemente ningún hombre que se haya sometido a este procedimiento con la influencer saldrá a denunciar por vergüenza. “ Hablando de ego, no va a salir ningún hombre a decir ‘la Doctora Fit me engrosó el miembro viri l’, así se le esté cayendo”, recalcó.

