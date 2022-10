Doctora Fit reconoció no tener especialidad en cirugía estética

Luego de que un grupo de féminas denunciaran haber quedado deformadas tras someterse a intervenciones estéticas con la Dra. María Elena Leiva Corcuera, más conocida en el mundo de la farándula como Dra. Fit, la trabajadora de la salud salió a dar la cara a un medio local y, después de ser interrogada, confirmó no contar con la especialidad en cirugía estética.

“No (tengo especialidad), ni yo ni muchos médicos. Porque como médicos tenemos la posibilidad, como en todo los países del mundo, de aplicar productos como la toxinabutolínica, los rinofaciales. Esa ley no está reglamentada, por lo tanto, todos los médicos como yo venimos trabajando. Por supuesto, nunca lo he negado (sobre tener la especialidad). Yo reconozco que soy médico y puedo practicar ese tipo de procedimientos”, dijo a “Panamericana noticias”.

PUEDES VER: Ministerio de la Mujer alerta desaparición de embarazada que salió rumbo a clínica por labor de parto

Asimismo, durante toda la entrevista, indicó que las denuncias de sus pacientes no se deben a una mala aplicación del producto, sino a complicaciones postquirúrgicas que cualquier persona puede tener y presentar en grados diferentes.

“Soy muy buena en lo que hago y me voy a defender hasta lo último. No voy a permitir que se me esté acusando de cosas que no son ciertas. Las complicaciones fueron resueltas. Dos complicaciones sí existieron porque sucede en todas las operaciones”, recalcó.

Finalmente, la Dra. Fit señaló que demandará a todas las personas que hayan mentido sobre su trabajo y, a su vez, pidió apoyo a las autoridades, puesto que, tras darse a conocer todas las denuncias, ha sido amenazada de muerte por uno de sus pacientes a través de las redes sociales.