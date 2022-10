Un 86% de trabajadores laboran en la informalidad en la región de Piura, señala Sunafil

El intendente de la Sunafil en la región de Piura, Alfonso Alegre, indicó que en la región un 86% de los trabajadores son informales. En esa línea, añadió que algunas de las actividades económicas más afectadas por la informalidad son la agricultura y la pesca.

Reportan mayor informalidad en el sector agrícola. Foto: Infomercado

“El principal sector (con más informalidad) es el agrícola, debido a que ha tenido un crecimiento importante en la economía. La producción de arándanos y bananos orgánicos ha incrementado, pero no se están cumpliendo con algunas normas laborales”, expuso. Añadió que muchos de los trabajadores no se encuentran registrados en planilla, por lo que no pueden acceder a sus derechos.

Cabe señalar que la Sunafil ha iniciado una campaña masiva para impulsar a la formalización de las empresas. “En la región se han enviado 7.200 cartas inductivas con la finalidad de que las empresas se formalicen (…) Muchas empresas están contratando a trabajadores bajo la modalidad de locación de servicios, cuando eso no debería ser la modalidad normal que se use”, expuso el funcionario.

Accidentes y denuncias

Por otro lado, Alegre apuntó que, hasta la fecha, se han registrado 18 accidentes laborales, dos de los cuales han supuesto la muerte de los trabajadores. Asimismo, expuso que la investigación de estos dos casos se ha derivado a la ciudad de la Lima, ya que no tendrían competencia en el sector de hidrocarburos. Como se sabe, este 2022 se han registrado la muerte de trabajadores de empresas tercerizadas en la Refinería de Talara.

Al respecto, el intendente también añadió que el ámbito de la construcción es el que tiene más casos de accidentes laborales debido a que no se cumple con la normativa de seguridad.