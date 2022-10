Uchiza, tierra de cascadas y petroglifos

Ciudad de paz y vida. A pocos días de cumplir los 110 años de creación política, el distrito de Uchiza, provincia de Tocache, en la región San Martín, busca posicionarse como el mayor destino turístico de la zona nor oriental del país gracias a las impresionantes cascadas y rica biodiversidad, que cada año atraen a más peruanos y extranjeros en busca de aventura.

Atractivos no le faltan. La catarata Velo de plata; con una caída de 407 metros es la más grande de la región. Se encuentra a 30 kilómetros en auto desde la plaza de armas de la ciudad, a los que se debe adicionar 60 minutos de caminata, todo en medio de la espesura verde de la selva.

“Es la catarata más grande de nuestra región e invitamos a todos a conocer esta catarata que para nosotros es nuestra mayor atractivo turístico. Uchiza es un pueblo que ha sido golpeado por el narcotráfico y terrorismo en los años ochenta, pero ahora somos un pueblo muy productivo, de gente emprendedora. Sembramos palma, arroz, cacao, yuca pero lo que nos falta, es darle ese valor agregado y darle su mercado”, comenta Doli Gonzales, alcaldesa de Uchiza y la primera mujer en ocupar este cargo en más de cien años.

La gran vegetación hace de Uchiza un paraíso rodeado de maravillas naturales. Otra cascada que goza de gran popularidad es la conocida como Cortina, en el centro poblado de Shapaja, llamada así porque sus aguas asemejan una gran persiana bajo cuyo manto se deposita una extensa piscina natural.

Se suman las cascadas de Shicshi y Guacamayo, cuya caída de agua entre lajas de granito produce un bullicioso sonido. Además están las cataratas Salto del Cotomono, Garganta del loro y Ducha de los tres ositos.

Petroglifos

En Uchiza, llamada también Nación de los cholones por sus primeros habitantes, existe un conjunto de escrituras y dibujos tallados en piedras en bajo relieve, conocidas como petroglifos, dispersas por todo el distrito que evidencia la cosmovisión y culto que existía hacia el otorongo desde tiempos remotos.

De acuerdo a especialistas, los grabados formarían parte de un santuario religioso prehispánico del Horizonte Temprano, donde las representaciones del felino cobraron fuerza como máxima divinidad.Entre los principales, estan los petroglifos de Chontayacu, Cruzpampa, San Juan de Dios y Cascarilla.

Aviturismo

La observación de aves en Uchiza, es otra manera que las autoridades estan implementando para generar turismo y desarrollo sostenible en las comunidades locales. Gracias a su rica biodiversidad en flora y fauna, la región San Martín, es uno de los principales destinos del aviturismo, que cada año genera más adeptos a nivel mundial.

Durante un recorrido a cualquiera de sus cataratas, es fácilmente toparse con un gallito de las rocas, además de otras 150 especies locales que son protegidas por la Concesión para la Conservación Bosque de Sinai, un área protegida por agricultores comprometidos con el cuidado de la naturaleza y el desarrollo sostenible de sus comunidades.

“Esperamos la visita de muchas autoridades pero sobre todo del Estado. Yo he tenido que venir a Lima para gestionar proyectos en beneficio de mi comunidad. Proyectos viables como la construcción del puente Bajo Huaynabe y del colegio Gustavo Rivera Rivera, pero que lamentablemente no se han podido financiar pese a ser proyectos viables, pero en el MEF (ministerio de Economía y Finanzas) todavía no nos atienden”, refiere la autoridad municipal.

Fundada en 1791

Ubicado en la margen derecha del río Huallaga, Uchiza fue fundada en 1791 bajo la dirección del padre fray Manuel Sobreviela, guardián del convento de Ocopa en la desmbocadura del río Uchiza con el Huallaga. Sin embargo años después, una epidemia de viruela diezmó su población y obligó a los sobrevivientes a su lugar de origen.

Cómo llegar a Uchiza

Para llegar a Uchiza por carretera desde Lima, se debe tomar un bus con escala en Huánuco, aproximadamente catorce horas de viaje. Por avión, se puede ir hasta Huánuco, Tarapoto o Pucallpa y luego en auto, que puede tomar entre cinco a seis horas.