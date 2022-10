Testimonios de fe: “Señor de los Milagros me ha curado, es mi doctor”

La imagen del Señor de los Milagros realizó su segundo recorrido por el Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. Salió al mediodía del Templo de San Agustín con dirección a la Parroquia Nuestra Señor del Pilar. Lo acompañó el grupo las “Hermanas Descalzas”, mujeres que en señal de sacrificio hacen el recorrido sin zapatos y cargando una cruz en señal de penitencia.

Todas ellas tienen una historia, un milagro concedido que contar. Rosario Gómez de 64 años relata que el Cristo Morado la curó del cáncer al cuello uterino y al duodeno. “Le dije (a Dios) que si quería llevarme lo haga rápido. Pero estoy mejor y aquí. Él me ha curado, es mi doctor”, declaró. Hace 5 años atrás inició todo su tratamiento y ahora está mucho mejor. Por ello sus hijas son más devotas a la imagen, indica.

A su lado, camina con los pies descalzos Roxana, 14 años en el grupo de oración. Cuenta que meses atrás tuvo que ir a la Liga Contra el Cáncer por posible cáncer a la garganta. “No tengo la enfermedad y se lo agradezco mucho”, sostuvo con la voz aún afectada.

A Cristina Sandoval, el Cristo de Pachacamilla le salvó a sus dos hijos. La mujer de 75 años de edad y 25 en el grupo de Hermanas Descalzas, señala que ambos se contagiaron de COVID-19 e incluso estuvieron conectados al oxígeno. “Le he pedido tanto al Señor que no me los ha quitado”, indica la mujer. Asegura que también su esposo delicado de salud sigue con ella gracias a la imagen.

Para este 19 de octubre de la Parroquia Nuestra Señora del Pilar se trasladará en procesión al Monasterio Santa Teresa desde las 12.00 horas.