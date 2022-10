A partir del 9 de noviembre, peruanos ya no necesitarán visa para ingresar al Reino Unido

Desde el miércoles 9 de noviembre, los peruanos que deseen visitar el Reino Unido por periodos menores de seis meses podrán hacerlo sin la necesidad de tramitar una visa. Esto incluye viajes por turismo, estudios cortos, eventos internacionales, negocios, encuentros con familiares y atención médica.

Así lo informó el embajador británico en el Perú, Gavin Cook, quien precisó que principalmente se deberá contar con un pasaporte válido para todo el periodo de permanencia. “Sin embargo, se mantendrá el visado para los viajes de larga estadía, como estudios de mayor duración, empleo en una empresa británica o para establecerse de forma permanente”.

Esta medida abarca los cuatro territorios del Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y se da luego de cinco años de negociaciones bilaterales entre el Perú y su principal inversionista extranjero.

“Tenemos una relación estrecha. Ya teníamos la exención de visa para países del espacio Schengen, donde no está incluido el Reino Unido. Era lo que faltaba para abarcar todo Europa Occidental”, dijo a La República María Merino, directora general de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Añadió que, ahora, familiares de los más de 20.000 peruanos que residen en ese país podrán visitarlos sin tener que hacer un trámite que podía extenderse por dos meses. Así, se eliminan los requisitos de pagar, suministrar datos biométricos y asistir a un centro de solicitud de visa.

Gestiones en más países

En los últimos 12 meses se han aprobado cerca de 4.000 visas de corta estadía a los peruanos para esa parte del mundo. Asimismo, 50.000 turistas británicos visitan el país cada año.

Lo que espera la embajada británica es un incremento de llegadas tras dos años de pandemia. “Amplía posibilidades de intercambio cultural, comercial, académico y deportivo. Es una decisión técnica. Se toma por razones de integración fronteriza”, agregó Gavin Cook.

En tanto, desde el Estado peruano se tiene la expectativa de que puedan establecerse vuelos directos entre Perú y Gran Bretaña, a través de compañías como British Airways.

De manera paralela se trabaja en medidas para suprimir el visado en otros países como los de Europa Oriental. A la fecha, esto ya no es necesario —de forma parcial o total— en más de 40 naciones de esa parte del mundo en el caso de estadías cortas.

La medida ha sido bien recibida por peruanos residentes en Reino Unido, como Romina Menéndez, fisioterapeuta que vive desde hace 9 años en la ciudad inglesa de Bristol y refiere que el trámite de visa de turistas muchas veces resulta infructuoso. “Ahora podrán hacer turismo y llevar estudios como el inglés”, comentó.

Según describió, Londres es el centro de la comunidad peruana; no obstante, la moneda nacional no tiene el mismo alcance que la libra esterlina (5 soles al cambio). “En Perú puedes comer con 10 soles en un mercado. Eso aquí no te alcanza. Los pasajes aéreos están alrededor de 3.600 soles”, dijo.

Datos

Devolución. Quienes aplicaron a una visa, pero aún no han entregado sus datos biométricos, pueden cancelar su aplicación y ser elegibles para recibir un reembolso, informó la embajada.

Trámites. Para ingresar al Perú, los turistas británicos necesitan solo pasaporte, no visa.

Lugares. En Reino Unido hay más de 160 universidades como Oxford y Cambridge, 2.500 museos, el castillo de Edimburgo, el Big Ben.