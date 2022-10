¿Quién es Pamela Cabanillas, la joven acusada de liderar una banda de reventa de entradas?

Una banda criminal estafó a miles de fanáticos de Daddy Yankee con entradas falsas y obtuvo ganancias de más de 2 millones de soles . Luego de capturar a dos de sus miembros, los efectivos PNP pudieron determinar la estructura del sistema ilícito de ventas que estaría encabezado por Pamela Cabanillas, una joven de 18 años quien habría fugado a España un día antes del primer concierto del ‘Big Boss’ en Lima.

Si bien este hecho ha tomado relevancia reciente, Cabanillas ya contaba con denuncias por el mismo acto ilícito y, además, varios usuarios la habían denunciado por estafa por medio de redes sociales, desde hace meses.

Así, poco a poco, la joven de 18 años fue conformando una red delictiva que, hoy, incluye a más de 19 personas. Ella sería la cabecilla.

Pamela Cabanillas cuenta con varias denuncias por estafa. Foto: Twitter/lachill peaking

Buscada por Interpol

“La ruta del dinero apunta hacia Pamela Cabanillas, quien ya tiene antecedentes por venta fraudulenta de entradas a eventos deportivos. Tenemos conocimiento de que ha fugado hace dos días, el 17 de octubre, a España”, afirmó el general de la Policía Nacional del Perú, Manuel Cruz.

En ese sentido, detalló que ya han emitido el aviso a Interpol para poder dar con su ubicación y posterior deportación . De igual forma, los coordinadores de la red criminal Franco Patiño (21) y Adriana Urresti (18), que fugaron a Colombia el 14 de octubre, también son buscados por las autoridades.

La República se comunicó con el padre de Pamela Cabanillas y este mencionó que, por motivos familiares, no tiene contacto con su hija desde hace meses y que, además, no sabía que venía realizando estos hechos ilícitos.

Pamela Cabanillas de 18 años es la cabecilla de la red de estafa. Foto: URPI/LR

“ No tengo conocimiento del paradero de mi hija . Yo estoy separado de su madre y desde que Pamela cumplió 18 años, en marzo, yo ya no he podido tener un contacto directo con ella. Más bien, me gustaría poder ubicarla y conversar con ella, yo no sabía nada de esto que ha pasado”, precisó.

Asimismo, recalcó que no sabe si se encuentra en España y que toda esta situación lo viene perjudicando en el ámbito laboral.