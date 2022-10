Pidió cambio de horario y la despidieron: trabajadora inició proceso legal con municipio de San Luis

La exfiscalizadora de la Municipalidad de San Luis Yolanda Bustamante sufrió un accidente y fue víctima de agresión física mientras participaba en un operativo para desalojar a comerciantes informales en el popular mercado de frutas, en el 2020. Tras ello, pasó por una operación quirúrgica y permaneció con descanso médico durante meses hasta que pudo reincorporarse. Sin embargo, poco tiempo después, fue despedida luego de solicitar un cambio de horario más adecuado para su condición.

“Desde mayo del 2020, yo sufrí un accidente en mis labores en la Municipalidad de San Luis, no voy a negar que sí hubo una atención de parte del municipio en el momento. Pero en el mes de noviembre, ellos me indican que yo tengo que regresar, como yo trabajaba con recibos por honorarios, no podían seguir aceptando mi descanso”, narró en entrevista con Latina.

La afectada de 46 años presentó una rotura de ligamentos en el hombro luego de ser impactada por el portón de un local mientras trabajaba como fiscalizadora, además de recibir golpes por parte de los vendedores y otras personas que se oponían al desalojo. Debido a ello, tuvo que ser operada y permaneció en tratamiento médico. Algunos meses más tarde, pudo volver a su lugar de labores en un puesto distinto.

“Me mandaron a trabajar a cámaras en el turno de la noche, para una persona recién operada del hombro, era un poco incómodo, yo solicité un cambio al turno de la mañana. Por pedir ese cambio, me sacaron”, añadió.

“Me llama la secretaria del señor Solari y me dice que, por orden del subgerente, yo ya no iba a laborar. Al día siguiente voy y no me dejan ingresar, me fui a la comisaría para hacer mi denuncia y luego al Ministerio de Trabajo”, acotó.

Yolanda asegura que su pedido de cambio de horarios fue el detonante para que su empleador prescindiera de sus servicios, es por ello que puso la denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y empezó una batalla legal con el municipio de San Luis.

Durante el proceso judicial, la defensa de Yolanda logró demostrar que su despido fue arbitrario. El 1 de septiembre, la Corte Superior de Justicia emitió una sentencia por desnaturalización del contrato, la cual ordena que sea repuesta a su cargo o a uno similar en un plazo no mayor a 10 días. No obstante, la Municipalidad de San Luis indicó, por medio de un comunicado, que no se está desacatando la disposición, sino que las entidades públicas tienen un “presupuesto anual”.