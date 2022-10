Piden que Reniec solucione el registro de nacimientos

El decano del Colegio Médico, Raúl Urquizo, demandó que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Ministerio de Salud (Minsa) den una inmediata solución a la crisis de los certificados de defunción y de nacimientos.

Señala que la decisión del Reniec no solo está perjudicando los registros de fallecimientos, sino también de los nacimientos, pues los médicos no pueden consignar los nacimientos a través del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV).

“Lo que estamos planteando es que el Minsa y el Reniec tengan un acuerdo y den una solución inmediata a la crisis de estos certificados (defunción y nacimientos)”, refiere.

Detalla que antes, cuando un niño nacía, el Reniec le daba el número de DNI, pero ahora no se está haciendo esto. Los padres no pueden acceder a estos registros. “Los niños están sin partida de nacimiento desde el viernes a nivel nacional, el Reniec ha actuado de manera irresponsable, no han medido las consecuencias de su decisión, por un caso se han cerrado el Sinadef y el CNV”.

En tanto, la decana del colegio de Obstetras, Mimi Rojas, señaló que en el caso de los obstetras ahora acceden al CNV en establecimientos de primer nivel maternos infantiles, pero hace dos semanas no se tenía acceso por decisión del Reniec.

Precisa que en varios establecimientos ya se ha normalizado el acceso, pero todavía hay un 5% de obstetras a nivel nacional que no pueden acceder al CNV porque tienen que actualizar sus contraseñas.

Dan más formularios

En tanto, el Minsa decidió aumentar la distribución de los formularios físicos para la generación de certificados de defunción tras la suspensión del acceso del personal médico al sistema automático del Sinadef.

¿Pero en cuánto tiempo se tendrán estos documentos ahora que el registro es manual? “Eso dependerá del Minsa. No es tan fácil porque es un formato que tiene que tener cierta legalidad, y eso lo hace el Minsa conjuntamente con Reniec porque no se puede poner cualquier información”, explica Urquizo.