‘Dra. Fit’ es denunciada por aplicar metacrilato a sus pacientes, una sustancia que las dejó deformadas

María Elena Leiva, más conocida como ‘Dra. Fit’ en redes sociales, ha sido denunciada por aplicar metacrilato en intervenciones estéticas, una sustancia que causa daños irreparables en la piel.

Dos jóvenes acusaron a la influencer de cometer mala praxis en las operaciones quirúrgicas durante una entrevista en el programa “Magaly TV, la firme”.

Caridad Mayol comentó que había acudido al consultorio de la doctora para que le realicen una bioplastía de mentón, pero le terminaron colocando ácido hialurónico . Según su testimonio, luego de cinco meses sintió presión en la barbilla.

Por su parte, Clelia Vildoso aseguró que su cara comenzó a inflamarse a los días de recibir una rinomodelación. Cuando buscó ayuda, la ‘Dra. Fit’ le sugirió que consultara a otro especialista para que le retire el metacrilato .

Cabe resaltar que otra de las denunciantes tuvo que mantener su identidad oculta debido a que recibió amenazas de la especialista . Maria Elena Leiva le habría enviado una carta notarial y su ficha de Reniec tratando de amedrentarla y evitar que haga público el agravio.

Dicho programa, consultó a la sindicada si estaba autorizada para administrar este material; sin embargo, se negó a brindar declaraciones : “El área legal me ha recomendado no responder absolutamente nada hasta que no sepa realmente de qué se trata la información que ustedes van a dar en televisión”, aseveró.

Una de las víctimas es de nacionalidad venezolana. Las consecuencias comenzaron días después de finalizada la intervención. Foto: Belleza Peruana

¿Qué es el metacrilato?

El cirujano Daniel Slobodianik manifestó, en un video de TikTok, que el metacrilato sería un compuesto de plástico y que los daños en las pacientes sería irreversible .