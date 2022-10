Callao: menor herido por bala perdida podría esperar hasta un año para ser operado

Un menor de 14 años quedó cuadripléjico luego de ser impactado por una bala perdida en el Callao. Sus familiares denuncian que las operaciones que necesita de manera urgente se podrían retrasar entre seis meses y un año.

El 26 de septiembre, mientras escuchaba música con un primo y un amigo en su casa, en el jirón Carrillo Albornoz, el adolescente fue alcanzado por un proyectil en la zona de la quijada, el cual le destrozó también la médula.

“Es un niño que tiene una vida por delante. Ya no me lo van a devolver, porque eso los doctores me han dicho; pero yo necesito tener a mi hermano conmigo. Yo cuidaré de él, yo sé cómo va a quedar”, lamentó Gisela Silupo Salazar.

La víctima se encuentra internada desde hace 21 días con ventilación artificial en la Unicidad de Cuidados Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión. Debido a sus graves heridas, necesita una traqueotomía y una operación en la mandíbula.

Un médico de dicho nosocomio le comunicó a la familia que, si consiguen ciertos instrumentos necesarios para la intervención, valorizados en S/ 7.680, la cirugía podría adelantarse. De lo contrario, tendrían que esperar hasta seis meses o un año, ya que hay una lista de espera. Por el momento, el menor continúa sin poder comer ni hablar.

“No hay medicina acá. Sí tiene SIS, pero no cubre, solo le da sueros, agujas. Les pido que me apoyen en lo que puedan, por favor. Necesita ser operado esta semana”, dijo su hermana.

Para colaborar puedes llamar al 934 391 408 o depositar directamente a este número de cuenta del BBVA: 001101930200478127.