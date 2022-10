Amor de padre: un policía donará parte de su hígado a su pequeña hija

Un acto de amor incondicional de un padre hacia su pequeña hija gravemente enferma. Y para la ciencia podría ser un trasplante novedoso en este vínculo familiar. El suboficial de segunda PNP Freddy Calero Núñez le donará a su pequeña hija, que padece un mal hepático, parte de su hígado para salvarle la vida.

Cuando nació, a B. E. C. G. le diagnosticaron la enfermedad con un pronóstico de vida poco alentador.

Sin dudas ni miedos, Calero se sometió a las pruebas de compatibilidad y resolvió junto con su familia la donación. Incluso la urgencia por darle una posibilidad de vida a su hija no esperó y el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) asistió a la bebé de 8 meses y se puso en contacto con el Hospital Universitario Austral para realizar esta delicada operación.

Como parte de la gestión que realizó el Ministerio del Interior, Saludpol cumplió todos los requisitos exigidos por el nosocomio argentino y dispuso cubrir no solo la operación y todos los gastos médicos necesarios, sino también los pasajes aéreos de la menor y de sus padres.

El ministro Willy Huerta Olivas dispuso todo el apoyo de su sector para agilizar las gestiones que permitan intervenir a la paciente, diagnosticada con atresia biliar, cirrosis hepática e hígado agrandado.

Foto: PNP

No pueden operarla en Perú

Por la corta edad y bajo peso de la bebé, no podía ser practicada en ningún nosocomio del Perú.

El gerente general de Saludpol, Hialmer Ordinola, recordó que la aseguradora policial hizo una minuciosa búsqueda, a nivel nacional, de establecimientos con referencias de trasplantes hepáticos; sin embargo, por falta de capacidad, se tuvo que buscar en el extranjero.

Fue así como SaludPol continuó gestionando con establecimientos de salud en el extranjero hasta dar con el hospital argentino, con el cual hizo las coordinaciones para que la bebé pase por una evaluación médica y pueda ser operada en el plazo más breve.

“Gracias por salvar a mi hija”

Tras la noticia, Betsy García, madre de la pequeña, expresó su agradecimiento a los funcionarios de Saludpol y al ministro Willy Huerta por dar prioridad a este caso para salvar la vida de su niña.

Mencionó también que, como parte del apoyo brindado por el sector Interior, la Superintendencia Nacional de Migraciones agilizó los trámites que permitan entregar en las próximas horas los pasaportes que la familia requiere para poder viajar.

“En los últimos días me he estado comunicando con el ministro del Interior, que nos ha apoyado bastante desde que se enteró del caso. Incluso ha venido a conocer a mi bebé y hasta ayer que lo llamé me ofreció su apoyo. Estoy muy agradecida”, comentó la madre.