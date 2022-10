19 de octubre: el cáncer de mama no es sinónimo de muerte, sino de fortaleza

“Lo primero que pensé cuando me lo detectaron fue que aún no he terminado de hacer muchas cosas, y lo primero que pasó por mi mente es que quería que mi nieta, cuando piense en mí, se acuerde de que su abuelita hizo algo relevante… Ya voy unos meses en este proceso y sé que siempre van a haber altas y bajas. Y justamente después de un bajón, que es lo más normal, me siento más fuerte, más motivada a seguir adelante y a luchar por mis objetivos”, contó Yanina Vargas, quien a inicios de este año fue detectada con cáncer de mama.

Como el de ella, al año se diagnostican aproximadamente 7.000 nuevos casos de este tipo de cáncer, que es el segundo más frecuente en el Perú, según reportes situacionales del Observatorio Global del Cáncer (Globocan).

Este 19 de octubre, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama creemos que todas deben saber que ser diagnosticadas con este mal no es sinónimo de muerte, sino de fortaleza, la cual quizás no sabías que tenías.

Es importante crear conciencia, ya que lamentablemente alrededor del 40% de los casos son descubiertos en estado tardío, lo que conlleva a que cinco mujeres al día pierdan la vida a causa de esta enfermedad.

En esa línea, la doctora Lía Pamela Rebaza, oncóloga de mamas de Oncosalud, resaltó que las mujeres no deben perder las esperanzas, ya que actualmente hay muchas opciones de tratamiento, muchas opciones de manejo y, pese a lo difícil que puede sonar el diagnóstico, siempre habrá un motivo para sonreír.

“Hay opciones terapéuticas y, mientras existan, uno tiene que seguir avanzando para poder llevar finalmente un tratamiento exitoso. No es fácil, definitivamente, cuando yo diagnostico un cáncer de mama. Al final de explicarles y conversar mucho, les digo ‘tenemos derecho a llorar, a sentir rabia, porque es difícil, no es una noticia alegre ni justa, pero al día siguiente uno se baña, se arregla, se pone guapa y busca cómo seguir adelante, porque, mientras haya como avanzar, no hay que perder la esperanza’”, dijo la especialista a este medio.

Cáncer de mama: cultura de prevención

En el Perú seguimos diagnosticando a la gran mayoría de pacientes con cáncer de mama en estadios avanzados. Pese a que la única estrategia demostrada para detectar a tiempo esta enfermedad es realizándonos una mamografía, no se hace.

“Este examen, que parece tan entre comillas sencillo, o que a muchas les da miedo, es el único que ha demostrado la posibilidad de que nosotros podamos disminuir nuestro riesgo de morir por cáncer, porque detecta lesiones muy chiquititas”, agregó Rebaza.

Asimismo, resaltó que a que partir de los 40 años las mujeres deben acudir al oncólogo y realizarse una mamografía anual, porque la clave de un tratamiento exitoso está en detectarlo a tiempo.

Para librarnos del cáncer, es importante perderle el miedo y hacer a un lado la negación, porque la única forma de ganarle a este enemigo común es conociéndolo y haciéndonos los despistajes y chequeos.

Al menos 20 mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad cada día. “Una de cada 11 mujeres que nacen en el Perú van a tener cáncer de mama”, señaló el oncólogo Mauricio León Rivera.

¿Cómo detectar los signos de advertencia del cáncer de mama?

Algunas personas no suelen presentar ningún tipo de signo o síntoma; sin embargo, es importante estar alertas ante las siguientes anomalías: