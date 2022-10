¡Universidad Nacional de Música en riesgo! Congresista presenta PL para cambiarle el nombre

En mayo de este año, el parlamentario iqueño José Luis Elías Avalos, miembro de la bancada de Podemos Perú, presentó el Proyecto de Ley N 1961/ 2021-CR, el cual busca —principalmente— cambiar el nombre de la Universidad Nacional de Música (UNM) al de Universidad Nacional de Música José de la Torre Ugarte y Alarcón - Manrique, un personaje que fue un jurista y poeta reconocido por haber creado las letras del himno nacional del Perú, junto con José Bernardo Alzedo en 1821.

A la fecha, este PL se encuentra en dictamen y a la espera de ser programado en el Pleno. Sin embargo, dicha casa de estudios ha denunciado que recién fue notificada de este renombramiento, cerca de tres meses después de la presentación y posterior aprobación de esta iniciativa parlamentaria.

Información acerca del PL. Foto: captura de web del Congreso

“ Este cambio de denominación es arbitrario, caprichoso y no se nos ha consultado en ningún momento . Fue aprobada con dictamen favorable el 7 de junio, por la comisión de educación pasada”, sostuvo a La República Lydia Hung, presidenta de la Comisión Organizadora de la UNM.

Es así que los directivos de esta institución no fueron advertidos del hecho hasta que la Comisión de Educación, Juventud y Deporte cambió de representantes, en el que Gladys Echaíz figuraba como la nueva presidenta.

Comunicado oficial UNM. Foto: Facebook/ UNM

¿Por qué se desea cambiar el nombre de la UNM?

De acuerdo con el documento oficial, la finalidad de este cambio es el de conmemorar la labor del ilustre personaje.

“La presente ley tiene por objeto modificar la Ley N° 30597, con la finalidad de reconocer el aporte del jurista y poeta Iqueño José de la Torre Ugarte y Alarcón Manrique , quien fue compositor de nuestro Himno Nacional del Perú”, se lee en el artículo 1 del informe.

Cabe destacar que después de este párrafo no se vuelve a mencionar más acerca de los fundamentos por los que se desea una nueva denominación de la UNM o qué beneficios traería a la institución el cambio. Asimismo, este medio intentó comunicarse con el congresista autor, Elías Avalos, pero no obtuvimos respuesta alguna.

José Bernardo Alzedo Retuerto (izquierda) y José de la Torre Ugarte(derecha) fueron los encargados de crear el Himno Nacional del Perú. Foto: composición La República

En esa línea, la representante del centro superior sostuvo que esta justificación estaría llena de “incongruencias”, dado que José de la Torre Ugarte no fue un músico que puede representar a esta casa de estudios, pues ejerció como un ilustre abogado. De hecho, el compositor José Bernardo Alzedo fue quien en 1855 presentó al Poder Legislativo el primer proyecto de un Conservatorio de Música.

“¿ Cuál es el interés de cambiarnos el nombre? No ha nacido de nosotros la propuesta . Además, viene de una persona (congresista Elías) que ni siquiera está ligada a nosotros, no lo conocemos, nunca visitó la universidad, no conoce nuestra realidad (...) Este cambio no tiene un sentido ni un objetivo. Ojalá fuera para mejorar, pero es más para confundir , la UNM tiene relaciones y convenios internacionales con instituciones de primer orden en Europa”, puntualizó Hung.

¿El factor Ica?

En el del artículo 1, “Objeto de la Ley” del PL, se menciona lo siguiente: “ Reconocer el aporte del jurista y poeta Iqueño José de la Torre Ugarte ”. Como ya se ha mencionado en los anteriores párrafos y en concordancia a lo indicado por la entrevistada, este personaje no es considerado como un representante o referente para las y los músicos peruanos. Entonces, ¿por qué el parlamentario propuso esta modificación?

Algo que se puede observar es que dentro de la oración resaltada se destaca el origen del letrado, que es la misma que la del congresista José Luis Elías Avalos. Ambos son de la región Ica.

En junio de este año, la Comisión de Educación sesionó en dicha provincia, donde el parlamentario no declaró ni se explayó al respecto cuando la ley fue presentada y finalmente aprobada.

Consecuencias

La vocera de la UNM advirtió que, de ser aprobado, esto “perjudicaría a los estudiantes y egresados”, debido a que el proceso de renombramiento connota un retraso en diferentes trámites administrativos y académicos . Situación que han superado hace poco, cuando pasaron de ser un conservatorio a una universidad.

“Además, tendríamos que modificar nuestro nombre del pliego presupuestario. Todo lo que hemos tenido que hacer para convertirnos en universidad nos tomó buen tiempo. Ahora, volveríamos a cambiar de nuevo y sin sentido. No se puede dar”, recalcó Hung.

Solicitan apoyo

La Universidad Nacional de Música ha habilitado el siguiente formulario, para que la población en general pueda registrar su opinión acerca de este proyecto de ley. Puedes ingresar AQUÍ.