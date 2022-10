“Pedí mi acta de nacimiento y me mandaron la de defunción”: maestra aparece como muerta en Reniec

Los ‘muertos’ en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continúan ‘reviviendo’. En esta oportunidad, una maestra de la región Piura se enteró de que falleció el 6 de octubre en un accidente automovilístico.

Rocío Pilar Méndez Ramos, directora de una institución educativa piurana, figura como fallecida en el sistema de Reniec. La docente contó que se dio cuenta de este hecho el 12 de octubre cuando realizaba un trámite para cobrar una herencia.

“Recibí mi acta de defunción a las 11 de la noche, estaba preparando mi clase para el día siguiente. Me dio un shock. Me desmayé. Yo pedí mi acta de nacimiento, pero me mandaron mi acta de defunción ”, explicó al programa de Juliana Oxenford, emitido por ATV.

Al día siguiente, se dirigió a la sede de la institución ubicada en Chulucanas para arreglar el error. “Me sacaron huellas de los 10 dedos y me dijeron que en tres días revivía, pero sigo muerta ”, dijo.

Problemas con el pago de su remuneración

Rocío está preocupada por el pago de su remuneración. Si está muerta oficialmente, ¿cómo le van a depositar su sueldo? Señaló que la UGEL correspondiente a su jurisdicción no entiende cómo fue que apareció con ese registro en Reniec.

Su familia contactó a la doctora que firma el certificado de defunción. “Dijo que hace cinco meses la médica no viene a Piura, por eso ella no lo pudo firmar”, agregó.

Otra irregularidad también se habría dado en la morgue de Piura. De acuerdo con su ficha de defunción, su cuerpo ingresó a este lugar, le hicieron una necropsia y firmaron el documento que certifica la causa de muerte.