Piura: postergan licitación de proyecto de saneamiento para 96 asentamientos humanos

Pese a los constantes reclamos de los pobladores de 96 asentamientos humanos de la provincia de Piura, el Ministerio de Vivienda y Saneamiento postergó por cuarta vez el proceso de licitación del megaproyecto de saneamiento que beneficiará a más de 470 habitantes.

Ante esta situación, el dirigente vecinal Deward Gómez anunció que en los próximos días se reunirá con las autoridades de los demás sectores para tomar medidas radicales y, de esa manera, exigir la ejecución de este proyecto que viene esperando por más de 10 años.

Por cuarta vez, el Ministerio de Vivienda suspende proceso de licitación. Foto: La República.

Según el poblador, la buena pro estaba programada para el 25 de octubre; sin embargo, debido a que aún el Ministerio de Vivienda no resuelve las 475 consultas presentadas por las empresas, esto ha tenido que aplazarse. “Es lamentable que nuestras autoridades no se preocupen por el bienestar de los piuranos y vengan retrasando este megaproyecto solo porque no se absuelven las observaciones”, criticó.

Recordemos que esta obra de saneamiento, que tiene un monto de inversión de S/ 615 millones y beneficiará a más de 466.000 habitantes de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, se encuentra en proceso de licitación por parte del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del MVCS.

El dirigente dijo que el expediente técnico contempla la construcción de 295 kilómetros de líneas y redes de agua potable, tres reservorios y una cisterna, 7.844 nuevas conexiones domiciliarias de agua potable y la renovación de 7.639 conexiones más.