Arequipa: Hospital de EsSalud que se inundó tenía 249 observaciones

Parecía que una lluvia se había desatado dentro del hospital Edmundo Escomel del Seguro Social de Salud (EsSalud-Arequipa). La noche del sábado 15 de octubre, una fuga de agua en hospitalización del segundo piso inundó también el área de Emergencia del primero. “Tuvimos que evacuar a los pacientes”, se escucha a personal que grabó videos y que limpió el desastre. El problema se originó en parte de la nueva infraestructura del establecimiento recientemente inaugurada.

La obra de hospitalización y centro quirúrgico (tercer nivel) tienen recién seis meses de entregada. Empezó a funcionar al 60% de su capacidad en mayo de 2022 luego de varias bombas de tiempo que dejó MAYSEPI EIRL, empresa a cargo del proyecto.

El contrato se firmó en diciembre de 2019 por S/ 4 millones 215 mil 582 y se estipuló que debía culminar en 120 días. Se culminó tras dos años de retrasos, principalmente durante la gestión del exgerente de la Red Asistencial Arequipa, Edilberto Salazar Zender.

Pero no fue MAYSEPI que terminó la obra. La abandonó sin levantar las 249 observaciones que realizó la supervisión el 22 de noviembre del 2021 y otorgó un plazo de 15 días para levantarlas. Se cuestionó problemas en cielo raso, pisos y pavimentos, zócalos, puertas, manparas, hasta tomacorrientes que no corresponden e inodoros sin instalar o con filtraciones. En una inspección del 20 de enero del 2022 se hizo una visita de constatación y se verificó que el privado no cumplió con subsanar los problemas.

Ante ello, el Área de Adquisiciones de la Red Asistencial Arequipa resolvió el contrato con la carta notarial N°001-2022 del 27 de enero, por incumplimiento injustificado. Planteaba cobrar penalidad, indemnización por daños y perjuicios.

Como respuesta, MAYSEPI interpuso un arbitraje por la resolución del contrato. La controversia es precisamente la subsanación de observaciones. A este privado se le adjudicó la obra pese al rosario de cuestionamientos. Tiene sanciones definitivas y temporales para contratar con el Estado desde el 2021.EsSalud contrató a empresas para culminar con la intervención.

Días antes de la inundación, 3 de octubre, los sindicatos de trabajadores del hospital Edmundo Escomel solicitaron cumplir acuerdos, entre ellos órdenes para culminar drenajes de lluvias y evaluar caídas de agua. El actual gerente de la Red Asistencial Arequipa, Yilbert Zevallos respondió parcialmente que el punto había sido atendido pero en el techo del cuarto piso a cargo de la empresa DIGRESO Consultores y Ejecutores SCRL.

Se trató de buscar la versión de EsSaludcon Zevallos pero se respondió que se encontraba en reuniones. En tanto el director del nosocomio, Gerson López, no respondió el celular. Por parte EsSalud comunicó que tras una revisión “los espacios se encuentran en buenas condiciones”. Además se pidió un informe técnico.

Comprarán insumo para tomografías y resonancias

El Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, informó que para el día 22 de octubre se haría la entrega de la compra del Gubutrol, medicamento alternativo para las substancias que se aplica a los pacientes para que puedan realizarse las resonancias y tomografías. Esto ante la carencia del medio de contraste fodeterato de meglumina. La Oficina de Logística emitió una orden de compra para este abastecimiento. Según la versión de EsSalud los servicios de resonancia y tomografía no se han suspendido.