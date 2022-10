Arequipa: empresas chinas abandonan vía a Caylloma

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tiene mano blanda con las empresas China Railway N°10 Engineering Group Co. Ltd Sucursal del Perú y Eralma Constructorta SAC. Ambas integran el consorcio vial Caylloma que tiene a su cargo la construcción de la carretera Vizcacahani – Callalli – Sibayo – Caylloma por S/ 189 millones.

“La obra está abandonada”, denunció el presidente del Consejo Regional de Arequipa, José Luis Hancco. El mismo supervisor de la intervención confirmó ello. Hancco explicó que desde marzo no se está haciendo nada ante la inacción de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI), que lidera Tomás Calderón.

Desde el año pasado se advirtió que las empresas no cumplían con tener el personal necesario y, además, subcontrataron a otras empresas con quienes tendrían deudas por S/ 3 millones. Un modus operandi de este conglomerado de empresas que repite a lo largo del país.