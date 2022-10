Admisión San Marcos 2023: cómo superar la frustración de no ingresar a la universidad

Luego del examen de admisión a San Marcos 2023 de este 15 y 16 de octubre, circuló en redes sociales un video que muestra a una postulante salir llorando después de rendir la prueba. La joven buscó a su madre, agachó la cabeza y, entre lágrimas, la abrazó muy fuerte.

En TikTok, plataforma en la que se hizo viral, comentarios como “Yo fui como la chica que salió llorando”, “La presión y estrés que deben sentir ellos”, “La segunda vez que postulé, me paso lo mismo” demostraron que, el de ella, es un sentimiento colectivo.

Y es que sí, en un examen de admisión de una universidad tan prestigiosa como San Marcos conviven el éxito y el ‘fracaso’. Lamentablemente, aunque necesario, poco se habla de este último.

Para revertir esta situación, La República contactó con el psicólogo Gonzalo Alberto Pool Córdova y la antropóloga y doctora en Psicología María Angélica Pease, quienes coincidieron en que, en realidad, el no ingreso a una universidad es una buena oportunidad para reflexionar y revisar las metas establecidas que, en caso de postular una vez más, ayudarán a que el estudiante lo haga con mayor seguridad, puesto que su convicción será más fuerte.

Es válido sentirse desilusionado

Sin embargo, antes de que el postulante haga una revisión de sus metas, es fundamental que valide sus emociones y las acoja.

“Como primer paso se deben validar esos sentimientos de frustración. Ante el no logro de una expectativa muy deseada, es normal sentir displacer, tristeza . Entonces, debemos dar un espacio para poder transitar ese duelo”, refirió María Angélica Pease.

¿Cómo superar la frustración de no ingresar a la universidad?

Por su parte, el psicólogo Gonzalo Pool Córdova propone cuatro pautas para afrontar la situación y sobrellevarla de la mejor manera.

1. Evaluar la situación

El especialista refiere que, como primer paso, se debe evaluar las causas de no haber logrado entrar a la universidad. Según el contexto de cada persona, estas pueden responder a diversos factores y es necesario identificarlas para, a partir de ello, establecer acciones.

“Es primordial tener un proceso de reflexión con uno mismo. El no haber logrado ingresar puede deberse tanto a cuestiones académicas como psicológicas. Por ejemplo, si la persona no tuvo una buena preparación o si la ansiedad lo superó en el momento de rendir el examen”, manifiesta.

2. Determinar con qué recursos cuentas

Luego de identificar las causas de no haber sido admitido en la casa de estudios, el estudiante debe determinar con qué recursos cuenta para afrontar cada uno de esos aspectos.

“En caso haya tomado en cuenta que le faltó reforzar un área académica, podría buscar el apoyo de un profesor del colegio, de un amigo o inscribirse en una academia. De la misma forma, determinar cómo sus virtudes pueden ayudarlo para revertir esta situación”, detalla.

3. Establecer nuevos retos

Una vez que el estudiante ya identificó las razones de no haber tenido un resultado exitoso y determinó con qué recursos cuenta, el siguiente paso es instaurar nuevos retos o metas a alcanzar, explica Pool.

4. Trazar un plan de acción

Por último, el experto propone trazar un plan de acción, lo que involucra poner fecha a las metas propuestas en el paso 3.

“Es muy importante tener claro el tiempo en el que iniciará y terminará cada acción. Asistir una a una academia, establecer horas de estudio, tomar acompañamiento psicológico y demás, todo debe estar claro y, de preferencia, escrito en un papel. Es fundamental llevar una agenda para tener orden”, expresó.

Un problema de escuela

Ahora bien, una vez que el estudiante ya validó sus emociones y trazó un plan, vale ir un poco más allá. ¿Qué se esconde detrás del no ingreso a una universidad? La respuesta dependería del contexto de cada uno; sin embargo, María Angélica Pease, que es también profesora principal del Departamento de Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), en su investigación “Ser adolescente en el Perú” identificó una causa que podría repetirse en la mayoría de postulantes de nuestro país.

El problema, como de muchas otras situaciones, se encuentra en la escuela.

“ La mayoría de adolescentes que egresan de secundaria en el Perú lo hacen sin compromisos vocacionales muy firmes , no tienen muy claro su proyecto de vida y tienen el ingreso a la universidad como una meta automática sin haber pasado por un proceso de acompañamiento para evaluar si esa es la ruta ideal para ellos”, explica la especialista.

En ese sentido, recalcó que esa responsabilidad corresponde a la escuela, ya que es esta entidad la que debe acompañar al estudiante en determinar cuál es realmente su vocación y verificar que esta no responda únicamente a expectativas sociales.