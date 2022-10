Perú necesita 300 mil psicólogos, pero solo hay 100 mil

Desde antes de la llegada del Covid-19, los psicólogos y psiquiatras eran insuficientes en nuestro país. Pero ahora, tras una pandemia cuyas consecuencias siguen golpeándonos, la situación es peor, pues los casos de ansiedad y depresión han aumentado aun más, sobre todo en los niños y adolescentes.

Actualmente, hay cerca de 100 mil psicólogos, de los cuales menos de la mitad están colegiados, sostiene el decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú, Miguel Vallejos; sin embargo, para la población que tenemos debería haber por lo menos 300 mil (el triple). Pero esta cifra no se alcanzaría pronto. Según el decano, recién dentro de cinco años habría 150 mil.

Esta escasez es uno de los motivos por los que no se puede cumplir la ley n.° 29719, que establece la necesidad de designar por lo menos a un psicólogo por colegio. ‘’Siendo la población más vulnerable la de niños y adolescentes, porque estamos saliendo de un aislamiento social que les ha afectado (…) debemos apuntar a prevenir, aprovechar esos 11 años de formación que no solo sean de conocimiento, sino personal’', señala Vallejos. La ley en cuestión data del 2011; no obstante, 11 años después, cerca del 80% de colegios no cuenta con un psicólogo. Y, en varios casos, si es que hay uno es porque atiende a más de una institución educativa.

En ese sentido, el exdecano del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao David Villarreal refiere que para cumplir la ley, que hoy en día es ‘’letra muerta’', se necesitarían miles de psicólogos más. Y los colegios profesionales han reclamado que se cumpla la norma, pero la respuesta no ha sido favorable. ‘’Dicen que no hay presupuesto (...). Tampoco hay el número necesario de psicólogos’'.

Más en Lima y privados

En tanto, otra dificultad que afecta la atención de la salud mental en Perú es que en Lima están el 50% de psicólogos, precisa el decano Vallejos. Y Villarreal agrega que eso genera un déficit en distintas zonas del país. ‘’Si vamos a provincias, no a las capitales, sino a las zonas rurales, ahí no conocen lo que es un psicólogo y es muy lamentable, porque en todos sitios hay problemas de salud mental, por lo que debe haber un programa de distribución, además de aumentar las plazas de Serums para estos profesionales”.

Y además el 70% del total de psicólogos labora para el sector privado porque hay más oferta laboral. Sumado a ello, indica Vallejos, en el Estado hay modalidades de contrato que no permiten hacer línea de carrera.

PUEDES VER: Trastornos afectivos son un reto para la salud mental en regiones del norte

Escasez de psiquiatras

La situación es similar con los psiquiatras. De los casi 1.300 que hay en Perú, solo 593 trabajan en el Ministerio de Salud (Minsa), asevera el psiquiatra Carlos Bromley.

Además, más del 80% de estos profesionales están concentrados en Lima y a veces van a regiones, pero de manera temporal, explica Vanessa Herrera, psiquiatra terapeuta del Centro de Investigación en Salud Mental y Desarrollo de la Universidad Cayetano Heredia. Y esto mientras los casos de trastornos en la salud mental crecen a nivel nacional.

En el 2019 se atendieron a 216.909 personas por depresión en los establecimientos de salud, en el 2020 a 170.563, en el 2021 a 232.831 y este año , hasta setiembre, fueron 200.808, detalla Bromley.

Pero la cantidad de pacientes con ansiedad es incluso mayor. En el 2019 se brindó atención a 306.633, en el 2020 a 323.804, en el 2021 a 423.504 y en lo que va del 2022, también hasta setiembre, la cifra fue de 328.120. ‘’Faltan tres meses para culminar este año y ya estamos por sobre encima de cifras del 2019 y 2020′'.

En esa línea, Elizabeth Rivera, expresidenta de la Asociación Psiquiátrica Peruana, advierte que cuando los trastornos no se tratan de manera temprana, pueden volverse crónicos. Por ello resalta la importancia de contar con un profesional de la salud mental en todos los colegios; así se puede trabajar en la prevención.

La palabra

Miguel Vallejos, Decano del Colegio de Psicólogos

“Lamentablemente, nuestro enfoque siempre ha sido curar el daño, pero no la prevención. Cuando ya un trastorno desarrolló, el impacto psicosocial en el individuo y la familia es grave”.