Denuncian que demora de Saludpol no permite que bebé reciba urgente un trasplante de hígado

Betsy García López denunció que, por demoras en la gestión del Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP (Saludpol), su hija de 8 meses no puede recibir un trasplante de hígado en Argentina. La menor sufre de cirrosis hepática y corre el riesgo de fallecer si no se lleva a cabo la operación.

La madre indicó que los trámites se realizan desde hace tres meses y hace dos semanas ya tienen todos los documentos listos para el traslado.

“Nosotros ya enviamos todos los exámenes que nos han pedido de compatibilidad, no tenemos respuesta alguna de la aseguradora. Si nosotros vamos, no nos responden, no hablamos con nadie, no nos dan razón sobre cuándo va a viajar. Nos dieron una fecha para hacer el desembolso, el martes 11 nos dijeron, y cuando hemos ido nuevamente nadie sale a atendernos, prácticamente nos botan ”, declaró para Latina.

García López afirmó, además, que hace cuatro meses han pedido una audiencia con la gerencia de la institución para explicar el caso, pero no se pronunciaron.

“Desesperados, hemos pedido una segunda opinión del extranjero y Saludpol hasta el día de hoy dilata todo. Han esperado que pasen 14 días para pedir recién otro informe, con otra tomografía. Mi bebé está cada vez más delgadita, su barriguita está enorme y ella sufre con dolores fuertes y cólicos . Es terrible ver un hijo así”, lamentó.

Alfonso Zavala, médico pediatra de la niña, expresó que ella se encuentra estabilizada y apta para recibir el nuevo hígado.

“Ya se han llevado hasta cuatro informes. El último fue con la Policía y acordamos que se puede hacer el viaje lo más pronto posible porque cada vez se va deteriorando más. Ella puede fallecer, su estado es delicado ”, aseveró en entrevista para Latina.

Respuesta de Saludpol

Alberto Tejada, director de financiamiento de Saludpol, aseguró que hoy, 17 de octubre, se efectuará una junta médica en la que participarán el nosocomio Austral de Argentina, la jefa de servicio del hospital de la Policía y un especialista en este tipo de cirugías para otorgar la viabilidad del viaje.

“Primero que se nos dé el visto bueno y que nos digan si es tributaria a trasplante hepático, ya que el médico tratante debe estar pendiente de que hay un trasfondo neurológico. Recién hemos podido estudiar bien el caso , el día lunes pasado se nos ha dado el informe de que podría viajar en una ambulancia aérea”, estableció.

Al respecto, la madre de la menor respondió que el nosocomio argentino aceptó operar a la bebé luego de revisar el expediente que brindó su neuropediatra.

“Por ese tema neurológico, la desahuciaron en el Rebagliati, ellos dijeron que no era tributaria por ese tema, revaluaron y aun así le negaron. Ellos tienen sus razones, por eso es que pedimos segunda opinión y solicitamos a Saludpol el traslado al extranjero”, expresó.

Betsy García agregó además: “Después de dos semanas recién me vienen a decir que va a haber una junta médica. Han vuelto a foja cero , están diciendo que prácticamente van a decidir si la mandan o no cuando el hospital Austral ya había decidido que la iban a operar y hoy día me dan una noticia desalentadora. Ya lo han hecho antes, lo van a repetir”, afirmó.

Por su parte, el doctor tratante mencionó que, si bien la paciente estuvo hospitalizada por un hematoma, fue dada de alta luego de corroborar que se encontraba en buenas condiciones. “Moviliza las cuatro extremidades, está consciente de lo que nosotros hacemos y nos sigue con la mirada”, argumentó.