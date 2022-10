Daniel Gamboa: “Lava Jato peruano influenció y perjudicó destrabe de obras de Chavimochic III”

El decano del Colegio de Ingenieros de La Libertad, Daniel Gamboa Príncipe, indicó a La República que todo el problema que se generó con el Lava Jato peruano con la empresa Odebrecht influenció a que no se dé solución al destrabe de los trabajos de Chavimochic III. Hace unos días, el tribunal arbitral dio lectura al laudo en el que señala que se caduca la obra, pero el Estado no debe pagar los más de US$ 118 millones.

“Desde que asumimos la gestión, a través de los colegios profesionales, dijimos que Chavimochic era importante para la región, por los más de 500.000 puestos de trabajos, el abastecimiento del agua. Creíamos que se resolvería este tema tras el primer laudo, pasaron 90 días, hemos venido pidiendo ampliación, pero el laudo se resolvió. Esto lleva a un retraso para solucionar este destrabe de obras”, expresó a La República el decano de los ingenieros.

“ Se hablaba de la adenda desde el Gobierno de Ollanta Humala y era el Ministerio de Economía que siempre ponía obstrucción, siempre observaba para la firma, de ahí con los otros presidentes. Es claro que estaban reacios por el problema que era Odebrecht y todo el problema de la corrupción, por lo que significó este tema de Lava Jato peruano, ha influido bastante en los funcionarios de Midagri y MEF para tomar una decisión tajante y poder destrabar estas obras ”, detalló Gamboa Príncipe.

El representante de los ingenieros también explicó que se tiene que hacer todo nuevamente en cuanto a los trámites y esto tomará su tiempo, ya que hay que hacer estudios, el diagnóstico y el expediente de saldo de obra.

Daniel Gamboa espera que se retome las gestiones para lograr que se realice el saldo de la obra de Palo Redondo y toda la tercera etapa. Foto: Hugo Rodríguez/LR

Pago cero

La procuradora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Katty Aquize Cáceres, aseguró, este viernes 14 de octubre a La República, que el Estado peruano no tiene que pagar ni un sol a la concesionaria a cargo de los trabajos en la presa de Palo Redondo, parte fundamental de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), en La Libertad.