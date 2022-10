Minsa no reporta fallecidos por COVID-19 el 15 de octubre

El Ministerio de Salud (Minsa) indicó a través de sus redes sociales que el pasado sábado 15 de octubre no se registraron muertes por COVID-19. Asimismo, confirmaron 120 casos nuevos de contagios ese día y 4 altas hospitalarias.

Sala Situacional Minsa 15 de octubre. Foto: Twitter Minsa

PUEDES VER: Reniec ha resuelto 65 casos de falsos decesos

Al respecto, el investigador peruano Percy Mayta-Tristán, señaló que esto podría deberse a que el Reniec dejó sin efecto la resolución que permitía generar de manera automática las actas de defunción a través del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

“Esto también va de la mano con lo que estabas diciendo del Sinadef porque no tenemos certeza si ese cero es cierto o es justamente por la suspensión del registro de certificados de defunción. Entonces ese es el problema, al no continuar con el Sinadef que nos permite vigilar en forma diaria y automatica como va el estado de mortalidad. Lo que vamos a tener que hacer es andar a ciegas porque no sabemos si esto es cierto o no”, dijo a RPP Noticias el director de investigación de la universidad Científica del Sur.

¿Cómo será ahora el registro de defunciones en Reniec y Sinadef?

Si alguno de tus familiares fallece, deberás asistir a alguna sede del Reniec para inscribir el hecho. A continuación, los pasos que debes seguir para hacerlo: