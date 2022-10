Peruano que asesinó a turista hondureña se encuentra detenido en Londres, pero por otro delito

El pasado 13 de octubre, se dio a conocer que la mujer hondureña Karla Zelaya, que vino a Perú a conocer Cusco con su pareja, fue hallada muerta y enterrada en un terreno en Carabayllo. Jorge Alfredo Minaya Garay es el feminicida confeso que hoy se encuentra detenido en Londres, pero no porque las autoridades peruanas hayan dispuesto su captura.

“Esta bestia que está en manos de las autoridades inglesas, prefiero que estas se hagan cargo para que él pague por todo el daño que ha causado a toda mi familia. También le pido a la Fiscalía peruana que empiece a moverse, quiero justicia (...) Hasta este 16 de octubre, las autoridades peruanas no han dispuesto una orden de captura para esa bestia”, expresó el hermano de la víctima a los medios de comunicación locales en su país.

Asimismo, uno de los periodistas que apoya con la difusión del caso, Pablo Francia, recalcó que Jorge Alfredo Minaya se halla detenido en Londres, pero por un caso de agresión física hacia otra persona.

“En este momento, no hay ninguna denuncia hacia Jorge en el Perú por lo que ha confesado. La Policía Metropolitana de Londres lo detuvo, pero no por el delito que ha confesado en el caso de su novia (...), por eso la familia pide a las autoridades peruanas que tomen cartas en el asunto. Según la información que tenemos, es por un tema de agresión, pero no por Karla”, recalcó.

Cabe resaltar que Jorge Alfredo Minaya Garay confesó haber cometido el feminicidio a su excuñado e indicó dónde podían encontrar los restos de la víctima.

“Yo he llamado a la Policía. Ahora he dicho que lo he puesto en tal sitio. Ahí donde fui en la casa de mi abuela, ahí lo puse. Me siento terrible, estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No tengo cara para ver a nadie”, fueron las palabras del feminicida Jorge Alfredo Minaya Garay.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).