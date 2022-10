Tacna: alcalde electo de La Yarada – Los Palos figura como fallecido en Reniec

Samuel Cueva Huisa, alcalde electo del distrito de La Yarada – Los Palos, ubicado en la región Tacna, también figura como fallecido en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Así, se suma a la lista de personas que aparecen con una falsa defunción, como el presidente de la república, Pedro Castillo; la fiscal de la nación, Patricia Benavides; Alejandro Sánchez, ente otros.

Según contó el alcalde a Radio Uno, se percató de que aparecía como muerto en el sistema de la Reniec cuando acudió a una empresa de telefonía a realizar un trámite. “ Yo estoy vivo, estoy con vida. Viajé a la ciudad de Lima para unas gestiones. Efectivamente, me siento muy indignado porque el día de ayer hacía mis labores normalmente y me apersoné a la Telefónica, donde me han comunicado que no existía, me he quedado muy sorprendido. En los bancos tampoco existo, no puedo hacer ningún trámite”, señaló a la referida radio.

Cueva dijo que se vio obligado a tramitar un acta de defunción, y se enteró que su supuesta muerte ocurrió el pasado 10 de octubre de 2022 a la 1.00 p. m. Espera que el problema no le ocasione inconvenientes para su proclamación como alcalde. Anunció que interpondrá una demanda contra el Ministerio de Salud y el Reniec.