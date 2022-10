Examen de San Marcos: postulante pierde su DNI y denuncia que no lo dejaron entrar a rendir prueba

Con información de María Pía Ponce/URPI-LR

Un postulante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue impedido de rendir el examen de admisión por pérdida de su DNI. A pesar de que Fabricio Donayre Aguilar mostró a un supervisor un escrito que certificaba que su documento estaba en trámite en Reniec, fue retirado del aula donde iba a dar la prueba.

Según Doris Cueto Aguilar, hermana del joven, los representantes de la casa de estudios argumentaron que solo se aceptaba el Documento Nacional de Identidad en físico y certificado C4.

Ante la negativa, Doris intentó verificar en la web dichas directrices, pero encontró que en el artículo 35 del reglamento se estipula que también es válido mostrar un escrito que certifique que el DNI está en plena gestión en el Reniec.

Ante esto, pidió hablar con el decano de la facultad para que le explique lo sucedido, pero le solicitaron esperar hasta la 1.30 p. m., hora en que culminaba el examen.

Más de 8.000 postulantes rindieron el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Foto: Carlos Félix/La República

Al cierre de este informe, ningún representante de la Decana de América se acercó a la puerta 3, en la que se encontraba la hermana del aspirante a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. La familia pide una solución para que Fabrizio pueda dar la evaluación.

“Me tendré que ir al área de Admisión, eso me dijeron, pero yo no sé si me hagan caso. Esto es arbitrario y no sé a quién acudir”, explicó.

El adolescente de 18 años reside en el distrito de Surco y se preparó desde el 2020 para este test de ingreso. Sus familiares se encuentran preocupados debido a que lograron recaudar el dinero para postular a la Universidad de San Marcos con mucho esfuerzo.

“Hemos luchado para que dé su examen. Mi mamá es paciente oncológico y está mal, si no, hubiera venido a acompañar a su hijo”, puntualizó.

La República intentó comunicarse con el área de prensa de la universidad, pero hasta el momento no han emitido un comunicado oficial.