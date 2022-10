Obtuvieron 4 millones de soles con el cuento de la maleta: reclusos fingían ser agentes aduaneros

Una banda criminal ejecutaba estafas a incautos peruanos por miles de soles desde un penal de Colombia. Los delincuentes se comunicaban vía telefónica con las víctimas para hacerse pasar por familiares o amistades, quienes supuestamente enviaban una maleta con objetos costosos; una vez generada la confianza, otros integrantes fingían ser trabajadores aduaneros o del aeropuerto Jorge Chávez, y solicitaban grandes sumas de dinero por supuestas irregularidades en el interior del equipaje.

José Luis Zolezzi, de 67 años, narró esa pesadilla que empezó con un mensaje de WhatsApp el pasado 8 de junio. “Me escribe sorpresivamente una amiga que no veo hace años, que vive en Miami, y me dice que está viniendo al Perú. Pasó su equipaje, pero al momento de chequear sus documentos se dieron cuenta de que no se había vacunado y no la permitieron embarcarse, pero su equipaje ya había pasado”, contó para el dominical “Cuarto poder”.

Convencido de que se había comunicado con su amiga, el adulto mayor no dudó en realizar un depósito de 15.800 soles. “Un señor Javier Reynoso, de DHL, salía el logo de la empresa DHL, me dijo que había un equipaje para mí que estaba a mi nombre, pero que la persona que lo había enviado había pagado el derecho arancelario mínimo, tenía mucho peso, había que pagar”, continuó.

Sin embargo, la astucia de los delincuentes llegó más lejos, ya que no entregaron la encomienda con el argumento de que en el interior había una laptop que camuflaba 250.000 dólares. Acto seguido, amenazaron con denunciar a José Luis si no les pagaba 50.000 soles. El afectado decidió acudir a la Policía Nacional y se llevó tremenda sorpresa al descubrir que las cuentas entregadas por el ‘funcionario’ de aeropuerto eran receptoras y estaban registradas a nombre de personas de bajos recursos que vivían en Chincha.

De acuerdo con el coronel Manuel Cruz Chamba, esta modalidad de estafa ha sido importada desde un penal de Colombia, donde empezó con los hermanos Gonzáles Bailon. “Es a ellos que, al final de toda esta trama, va de regreso a dicho país del norte esta inmensa cantidad de dinero que han podido amasar”, aseguró.

Una operación delictiva que en los últimos tres años ha producido cuantiosas ganancias ilegales, que superan los 10 000 000 soles. Solo en 2020 hubo, según la división de estafas de la PNP, 286 casos del cuento de la maleta, los cuales representan el robo de más de 7 600 000 soles y más de 45.000 dólares.