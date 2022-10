“Por plata se mata”: mafia dentro de penal recarga tarjetas adulteradas del Metro de Lima

La Línea 1 del Metro de Lima tiene 26 estaciones que conectan los distritos de Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, y viceversa. Cientos de pasajeros se trasladan a diario haciendo el uso del tren eléctrico y para ello deben pagar S/ 1,50 o S/ 0,75, de acuerdo a si es tarifa completa o media. Este monto se recarga en tarjetas emitidas por la empresa. Sin embargo, en los últimos meses, una mafia habría adulterado estos plásticos para su propio beneficio.

El programa “Punto final”, de Latina Televisión, evidenció un robo millonario en nueve estaciones de San Juan de Lurigancho.

Metro de Lima: recarga de tarjetas adulteradas iba desde 100 soles hasta un millón

El 12 de septiembre, a las 6.00 p. m., en la estación Pirámide, de la Línea 1 del Metro de Lima, se encuentra un ‘saldero’, quien busca a usuarios que no tengan tarjeta para hacer uso del tren eléctrico. Él halla a sus primeras víctimas, les cobra S/ 2 (0,50 céntimos más de la tarifa habitual). Los lleva hasta el lector, pasa el plástico e ingresan. Lo mismo hace una y otra vez. Las tarjetas falsas tenían como saldo desde 100 soles hasta un millón .

No obstante, ese dinero no ingresa a la entidad correspondiente. “Es un fraude que afecta el ingreso del Metro de Lima y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que subsidia este transporte. Ese dinero no ingresa al erario. Las mafias se enriquecen a costa del Estado ”, expresó Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Policía Nacional del Perú.

Mafia que adultera tarjetas opera desde la prisión

Esta mafia que adultera tarjetas del Metro de Lima es liderada por Oscar Romero Cueva, alias ‘Kisifur’, preso en el penal de Castro Castro y condenado a 35 años de cárcel por el delito de homicidio.

La Policía interceptó sus comunicaciones y, en una de ellas, señaló que “por plata se mata” , por lo que los ‘salderos’ no debían trabajar independientes ni subordinados a otras organizaciones.

Captura de ‘salderos’ e investigaciones