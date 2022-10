SMP: sicarios asesinan a vigilante y dejan a 2 personas heridas tras balacera en mercado Caquetá

Un muerto y dos heridos dejó una balacera desatada en el mercado Caquetá, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. La víctima mortal, quien ofrecía servicios de vigilancia, habría sido el objetivo principal del ataque.

De acuerdo a testimonios de los que se encontraban en el lugar, el crimen fue cometido por dos sujetos que ingresaron a la zona comercial en dos motocicletas con sus respectivos acompañantes. Los sicarios dispararon contra el hombre y se fueron.

“Todo ha sido rápido. Hemos estado tranquilos aquí y de pronto escuchamos como un bombardeo. Yo me tiré al piso, no hemos visto nada”, dijo una de las comerciantes.

En el lugar se contaron 11 casquillos de bala. La víctima murió afuera de su propia vivienda, mientras que sus dos acompañantes resultaron heridos, por lo que fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia. Aún se desconoce el estado de salud de los afectados.

Tierra de nadie

Los comerciantes denunciaron que en el lugar, anteriormente, ya se han registrado crímenes por cobro de cupos, extorsiones, amenazas, etc. Y, aunque aún no se confirma el motivo del asesinato, la Policía Nacional no descarta un homicidio por encargo, relacionado con las mafias de cupos.

Los sicarios huyeron por la vía Evitamiento. En el lugar no existen cámaras de seguridad, pero se esperan las imágenes de las zonas aledañas para reconstruir la ruta de escape.