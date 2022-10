Examen de admisión San Marcos 2023: estas son 10 preguntas de la prueba del sábado 15 de octubre

El examen de admisión 2023 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se realizó este sábado 15 de octubre. Más de 8.000 jóvenes postularon a las carreras del área de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Cuáles fueron algunas de las preguntas de la prueba? Aquí te mostramos 10 de ellas con sus respectivas respuestas.

Revisa 10 preguntas de la prueba de admisión San Marcos 2023 del sábado 15 de octubre

Pregunta 1

Anita observa que la clave de su tarjeta de débito cumple lo siguiente:

- La clave es un número de cuatro dígitos, los cuales son diferentes y positivos.

- La suma del dígito de las unidades de mil y el dígito de las unidades es 8.

- El producto del dígito de las decenas y el dígito de las centenas es 18.

- De izquierda a derecha, los dígitos están organizados en orden ascendente. Indique el producto de los dígitos del número que representa a la clave de dicha tarjeta.

A) 144

B) 126

C) 216

D) 180

E) 164

La respuesta es la alternativa B

Pregunta 2

La expresión: “En toda reacción química hay transformación de sustancias” corresponde a una:

A) Hipótesis

B) Observación

C) Experimentación

D) Teoría

E) Ley

La respuesta es la alternativa E, debido a que la expresión corresponde a la ley de conservación de la materia expresada a través de la ley de Lavoisier, en la cual en una reacción química se generan nuevas sustancias, sin embargo, la masa de los reactantes es igual a la masa de los productos.

Pregunta 3

El homo sapiens aparece en la fase de la prehistoria denominada:

A) Paleolítico medio.

B) Paleolítico inferior.

C) Mesolítico.

D) Neolítico.

E) Paleolítico superior.

La respuesta es la alternativa E, ya que la era cuaternaria tuvo sus comienzos hace 5 millones de años y llega hasta la actualidad. Esta era se divide en Pleistoceno y Holoceno. Los antepasados humanos se remontan a 3 millones de años de antigüedad, pero la especie homo sapiens data de hace 50 mil años, antigüedad que coincide con el Paleolítico superior.

San Marcos: postulantes formaron largas filas para ingresar a rendir su examen de admision 2023. Foto: Gianella Aguirre / URPI-LR

Pregunta 4

En una encuesta realizada a 160 personas, 94 tienen refrigeradora,112 tienen cocina a gas y 10 no tienen ninguno de los artefactos mencionados. ¿Cuántos tienen cocina a gas solamente?

A) 40

B) 38

C) 20

D) 56

E) 19

La respuesta es la alternativa D.

Pregunta 5

Calcular “X”

Pregunta examen de admisión San Marcos 2023. Foto: Blogspot

La respuesta es la alternativa D.

Pregunta 6

Si a alguien le regalan un carro por haber ingresado a la universidad, cuando lo usa para ir a clases es un ________________; pero si decide incursionar en los negocios con tres amigos más, constituye una empresa a la que él contribuye con su carro como un _________________.

A) bien económico – bien productivo.

B) capital – bien económico.

C) capital – producto económico.

D) bien de consumo – bien intermedio.

E) bien de consumo – capital.

La respuesta es la alternativa E. Un bien de consumo es la mercancía final en un proceso de producción. Así, satisface las necesidades de las personas de manera directa. Es decir, los bienes de consumo no son como los bienes de capital, que a su vez crean otros productos y servicios, sino que el cliente los utiliza para su beneficio.

Pregunta 7

La incógnita es:

23 ; 32 ; 45 ; 54 ; 67 ; 76 ; 89 ; ?

A) 95

B) 96

C) 98

D) 85

E) 101

La respuesta es la alternativa C.

Pregunta 8

What are you doing at the moment?

A) I’m having an exam.

B) I’m doing an exam.

C) I’m passing an exam.

D) I’m getting an exam.

E) I’m making an exam.

La respuesta es la alternativa B. La expresión “What are you doing at the moment?” nos indica una pregunta en presente continuo, por lo tanto, deberemos buscar oraciones que se presten al tiempo y al contexto. “I’m doing an exam” es la oración correcta, el uso del verbo conjugado está bien aplicado y el contexto se traduce a un “Estoy haciendo un examen”.

Pregunta 9

Si la tierra girara en sentido contrario:

A) cambiaría la situación de los trópicos.

B) se invertirían las estaciones.

C) la duración de los días sería diferente.

D) el sol aparecería por el oeste.

E) el movimiento de rotación duraría más.

La respuesta es la alternativa D. Al igual que todo el Sistema Solar, la Tierra se mueve por el espacio a razón de unos 20,1 km/s o 72,360 km/h hacia la constelación de Hércules. Sin embargo, la galaxia Vía Láctea, como un todo, se mueve hacia la constelación Leo a unos 600 km/s. La Tierra y su satélite, la Luna, también giran juntas en una órbita elíptica alrededor del Sol. El movimiento lo hace en dirección de oeste a este, en sentido antihorario (visto así desde el polo norte). Esto determina que el sol aparezca normalmente por el este; pero si el movimiento se invirtiera, veríamos la salida del sol por el lado opuesto, es decir, por el oeste.

Pregunta 10

P y R señalan la posición más alta y Q señala la posición más baja del movimiento de una persona de 50 kg, que se columpia como se muestra en la figura. ¿Cuál es la tensión en la cuerda al pasar por el punto Q? (considere g=10m/s²)

Pregunta examen de admisión San Marcos 2023. Foto: Blogspot

A) 250 N

B) 525 N

C) 700 N

D) 800 N

E) 1100 N

Pregunta examen de admisión San Marcos 2023. Foto: Blogspot

La respuesta es la alternativa C.

