Cobra suspende trabajos de Majes Siguas II unilateralmente

La firma de la adenda 13 no está surtiendo el efecto necesario para la total reactivación del proyecto Majes Siguas II. El 4 de octubre último, Cobra, concesionaria del proyecto agroindustrial, presentó una carta a la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), solicitando unilateralmente la suspensión del reinicio de trabajos que ya están paralizados 4 años. De las obras preliminares, que no son significativas, solo se está avanzando con el acondicionamiento del campamento para los trabajadores.

El gerente ejecutivo de Autodema, Arturo Arroyo, explicó en una carta de respuesta, que no corresponde la suspensión y exige que se cumpla con el cronograma. Desde la firma de la adenda 13, el 12 de junio, corren plazos que las partes deben respetar. Sin embargo, Cobra no está cumpliendo con lo estipulado. “Ellos siguen insistiendo y su intención es modificar el cronograma. Nosotros vamos a exigir que se respete. Las causales no son ciertas”, sostuvo el funcionario. Agregó que entre las únicas causas para la suspensión son disturbios, afectación de maquinaria, acuerdo entre las partes. Ninguna se ha cumplido.

Días atrás, el 20 de setiembre, Cobra presentó un nuevo cronograma para las obras preliminares. El campamento arranca en diciembre, la rehabilitación de los caminos de acceso estaba programado para el 3 de diciembre, los portales y 1500 metros del túnel recién para el 21 de abril de 2013. Con la suspensión todo esto no se cumpliría.

Arroyo señaló que las argumentaciones de Cobra son falsas. El privado indica que no se cumplió con la entrega de terrenos, certificaciones ambientales, autorizaciones, IRAS, terrenos y canteras del anexo Pusa Pusa y hasta resoluciones de expedientes de la primera fase de obras. “Todo esto se ha entregado en Tisco en setiembre del 2016″, sostuvo Arroyo.

Inclusive, dentro del cronograma, el privado no cumple con las valorizaciones para el sexto y séptimo desembolso. Debía presentar avances por el valor de US$ 7.5 millones del sexto desembolso, pero solo ejecutaría US$ 73 mil 700. Mientras que del séptimo solo avanzaría US$ 332 mil cuando lo acordado era US$ 5 millones.