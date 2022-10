Arequipa: gobernadora insiste en viaje a Italia que costaría más de S/ 48 mil

El jueves 13 de octubre ingresó una nueva solicitud de autorización ante el Consejo Regional de Arequipa (CRA) para que una comitiva viaje a Venecia, Italia, e inspeccione los trabajos de fabricación del arco metálico del puente para la primera etapa de la vía regional Arequipa-La Joya.

La pretensión es que el grupo sea encabezado por la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez Canahuire y dos de sus funcionarios: Tomás Calderón Molina, titular de la Gerencia Regional de Agricultura y Rosendo Huaman Mescco, titular de la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos.

El posible periplo fue cuestionado por un sector de consejeros y hasta por la Oficina Descentralizada de la Defensoría del Pueblo. La entidad propuso que más servidores viajen, hasta personal de Imagen Institucional, pero el número fue reducido a solo tres. En el nuevo pedido, el gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Jorge Luis Suclla, adjunta un nuevo informe N° 1545-2022 de Asesoría Legal que concluye que se cumplen con todos los requisitos.

“Evidenciar la veracidad de la información presentada por la supervisión de la obra INR Consultores a través de las fichas quincenales”, indica parte del documento. IRN en agosto del 2022 presentó un panel fotográfico de las obras de los talleres de Cimolai proveedora del Consorcio La Joya II que ejecuta la obra que pasó a costar S/ 128 millones 957 mil 523. Días antes, Gutiérrez señalaba que buscaban conocer el estado de construcción de la pieza. “Ustedes nos preguntan y nosotros no sabemos”, justificó.

Anteriormente, también sostuvo que haría de traductora para los gerentes, ya que Gutiérrez residió gran parte de su vida en Italia.

El itinerario sería por ocho días del 19 al 26 de octubre y costaría por los tres cerca de S/ 48 250 sujetos al tipo de cambio. Por cada funcionario los viáticos serán de US$ 4 320 que al tipo de cambio equivalen a S/ 17 107. El presidente del Consejo regional, José Luis Hancco, sostuvo que el lunes 18 la Comisión de Asuntos Legales que preside se pronunciará con un nuevo dictamen. Luego tendrían que convocar a una sesión extraordinaria debido a que se debe tener con una anticipación de 5 días, por lo que no se pudo incluir en la sesión ordinaria de este martes 18 de octubre.

Hancco opinó que no es viable el puente metálico, debido a que no serviría mucho tiempo porque no tendría la capacidad de soportar la carga de tránsito de años posteriores y ante ello el viaje de la comitiva no sería imprescindible. Esto ante la exposición reciente del especialista en puentes Jack López que aseguró que el puente debía ser de primer nivel y concreto.

El consejero mencionó que la Gerencia de Infraestructura más bien debería cambiar el diseño o ver una alternativa.