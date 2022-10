Arequipa: EsSalud suspende resonancias y tomografías a asegurados

Los pacientes que llegan hasta el área de Resonancia Magnética, simplemente se tienen que dar vuelta con sus citas en mano -luego de esperar meses- les dicen que vuelvan en noviembre. Nadie les da una explicación de que realmente paso y para cuando serán reprogramadas sus citas.

“Son dos meses que esperé por este examen, llegué puntual y me dicen, no hay contraste, no pueden hacerme los estudios para saber el tamaño del tumor que tengo en la cabeza. ¿Cuánto más tengo que esperar?”, señaló una de las pacientes que llegó hasta este laboratorio.

El contraste es una clase de productos farmacéutico que mejora la diferenciación por imagen entre el tejido normal y el dañado. Permite valorar el estado funcional de los órganos y el flujo sanguíneo, por parte de los especialistas.

De acuerdo a personal asistencial consultado por este diario, el líquido está agotado a nivel nacional desde inicios de octubre. Por lo que el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, no es el único que ha suspendido las atenciones.

Una de las soluciones que están dando los galenos a los pacientes que necesitan con urgencia este diagnóstico es que pueden traer su resonancia magnética de laboratorios particulares, para ir avanzando en el tratamiento o programas la cirugía, de ser el caso. Sin embargo, muchos no pueden financiar estos análisis. Ello se debe a que una resonancia en un laboratorio particular oscila entre los 900 a 1.300 soles.

Algo similar pasa con algunos pacientes que necesitan una tomografía de cabeza cuello. Son varios los que necesitan de un estudio con contraste para un mejor diagnóstico. Igual deben esperar hasta mediados de noviembre.

Una grave crisis

Fuentes dentro de EsSalud manifestaron que la falta de las substancias es grave debido a que sirven para diversos pacientes, para diagnóstico neurológico en el cerebro, columna, entre otros. El líquido se administra en la vena. Ante el problema, el gerente de la Red Asistencia Arequipa de EsSalud, Yilbert Zevallos, relató en una entrevista a Radio Programas del Perú que la falta de materiales de contraste es a nivel nacional. “A través del nivel central se está en proceso de elaboración de una alternativa. No lo vemos nosotros. Esperamos la aprobación de la alternativa”, señaló el médico.

Ante las primeras quejas, Zevallos comunicó que se tendría que tercerizar el servicio como se realizó tiempo atrás cuando el equipo de radioterapia estaba averiado. La clínica San Pablo durante las tres semanas en que se reparó el equipo, realizó las radioterapias. “Nosotros lo solucionaremos, tercerizaremos porque la vida del paciente es lo más prioritario”.

Explicó que como alternativa los pacientes pueden acudir a la Oficina de Atención del Asegurado para brindarles una solución y de ser el caso asumir los costos.

Piden resolver falta de medicamentos

Los sindicatos de enfermeras de los hospitales de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud en un pronunciamiento cuestionaron la falta de medicamentos, insumos médicos y equipos que afectan la atención de los asegurados.

Además, deslindaron cualquier respaldo a la gestión del gerente Yilbert Zevallos. También cuestionaron y acusaron la publicación de panfletos en contra de la secretaria general del Sindicato de Enfermeras del Edmundo Escomel, Maritza Moya Duran. Por último, pidieron que se tome acciones ante los actos de corrupción en compra de bienes y servicios durante la pandemia efectuado por la gestión anterior y al actual.