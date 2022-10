Trujillo: regidor señala que engañaron a la ciudad con operatividad de nuevos patrulleros

El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, André Gallo denunció que se engañó a la población con la puesta en funcionamiento de 59 patrulleros ediles comprados para resguardar los territorios vecinales de la ciudad.

Dijo que hace 3 días tuvo la oportunidad de visitar las cocheras de la central de monitoreo de seguridad ciudadana de la MPT, donde tienen abandonados los vehículos nuevos que no han salido a patrullar ni un solo día y que no pueden funcionar por múltiples razones.

Denunció que patrulleros ediles no están equipados. Foto: La República

Reveló que hasta la actualidad no se han cumplido con la implementación de los automóviles, no tienen circulinas, sirenas y radios, por lo que son simples vehículos con el eslogan de seguridad ciudadana y no tienen ningún tipo de implemento para la finalidad que fueron comprados.

“No existe el personal suficiente en la gerencia de Seguridad Ciudadana porque se necesita 59 conductores por turno y son 3 turnos que se deben cubrir y 59 efectivos que acompañen, por lo tanto, no tenemos la capacidad de recursos humanos para poder cumplir la demanda de las unidades”, agregó.

Manifestó que la compra de unidades ha sido producto de la improvisación, porque cualquier persona que compra un automóvil, por el poco conocimiento que tenga, sabe que, si el vehículo que compra es dual, a gas y gasolina, los primeros 5.000 kilómetros tiene que hacerlo andar a gasolina.

“Si multiplicamos los 5.000 kilómetros por la cantidad de galones que se necesita para todos los vehículos, estamos hablando de una compra millonaria de gasolina, adicional a la que se requiere para las diversas áreas de la municipalidad y eso no se ha previsto”, refirió.