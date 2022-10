Restos óseos de Natacha de Crombrugghe permanecen todavía en la morgue de Arequipa

A pesar de que la Fiscalía ya dio la orden para que puedan retirar los restos de la joven turista Natacha de Crombrgghe, hasta la fecha ningún familiar ha iniciado los trámites del retiro. Ello ha sorprendido a la propia Policía, debido a que sus padres estaban muy apresurados en que salieran los resultados del ADN y odontograma, para saber si era de su hija y en caso se confirme, incinerar sus restos para llevarla a su país Bélgica.

Sin embargo, como es público, el resultado del ADN salió en pocos días y confirmó su identidad, pero hasta el cierre de esta nota aún nadie había acudido a la morgue central de Arequipa.

Fuentes policiales, informaron que la carpeta fiscal continúa en poder de la Fiscalía, y ellos no tienen nada programado por ahora. También se supo que ya no hay más pericias o exámenes con los restos óseos de la joven, por lo cual, ya no es necesario que permanezca en la morgue.

Como se sabe, la joven turista desapareció el 24 de enero cuando salió del hostal La Estancia de Cabanaconde, para realizar un recorrido de 5 días en el Cañón del Colca. Desde esa fecha no se supo nada de ella, hasta octubre cuando se confirmó que los restos hallados el 21 de septiembre en el río Colca por Choco, pertenecían a la joven.