Ley de tenencia compartida dada por el Congreso genera rechazo

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazó la decisión del Congreso de aprobar por insistencia la ley sobre tenencia compartida para padres separados, la misma que fue impulsada por el fujimorismo.

El sector sostiene que la aprobación de esta norma en la sesión del Pleno de ayer, la cual había sido observada por el Ejecutivo, representa una grave afectación al principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

“Es un error entender la tenencia como un derecho exclusivo de los padres. La capacidad del padre o la madre de velar por las y los hijos tras una separación debe ser evaluada caso por caso”, precisa el MIMP.

En tanto, Matilde Cobeña, adjunta para la Niñez y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo, señaló que rechazaron esta propuesta hace unos meses y lamentó que la ley haya sido aprobada por insistencia.

Refiere que la tenencia compartida tiene que ser evaluada en concreto y no debe ser una norma general. Por ejemplo, en los casos de la separación por violencia familiar, la tenencia compartida no va a funcionar. Recordó que la legislación peruana no prohíbe la tenencia compartida, pero se están cambiando las reglas casi de manera obligatoria. “Aquí la decisión (del juez) debe priorizar los derechos de los niños, no de los padres”, dijo a La República.

Advirtió que con la tenencia compartida se puede ejercer violencia contra las madres víctimas de violencia familiar. Podría además ser excusa para afectar la pensión alimenticia que se le da en favor al menor. “Porque ya uno de los padres está pasando alimentos y luego con la tenencia compartida ya no va a querer pasar alimentos y puede pedir la reducción o exoneración de esta pensión alimentaria. Entonces es importante evitar tomar decisiones sin que se haya evaluado si es favorable a los niños”, explicó.

La clave

Las ONG Manuela Ramos y Flora Tristán rechazaron la aprobación de esta norma porque expone a mujeres y niños a padres agresores. “La tenencia compartida, sin un análisis de cada caso, abre un escenario de riesgo para la niñez y las mujeres”, señalaron.