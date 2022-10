“Estoy avergonzado”: la confesión del asesino de joven hondureña

“Lo siento, estoy avergonzado, perdóname, me arrepiento de todo lo que ha pasado, no sé qué me sucedió”. El peruano Jorge Alfredo Minaya Garay admitió así, luego de huir y ocultarse en Inglaterra, que asesinó a su novia Karla Xiomara, la joven hondureña nacionalizada española con quien realizó un viaje turístico a Perú.

Su declaración fue impactante, sobre todo para el hermano de la víctima, Erick Zelaya, ya que fue él quien intensificó por redes sociales una campaña para localizar a Karla, quien se encontraba desaparecida desde el 23 de setiembre.

Ahora, la familia Zelaya Godoy tendrá que revivir todo otra vez porque el feminicida se encuentra prófugo en Europa y aún se desconoce qué lo motivó a cometer el crimen.

Asesino no actuó solo

La hipótesis inicial que manejan los agentes de investigación criminal es que Jorge Minaya Garay la asesinó por despecho y no actuó solo.

“Estamos seguros de que hay coautores, no pudo haber hecho todo esto él solo”, dijo uno de los detectives tras hallar los restos de Karla en la Mz R, lote 11 del asentamiento humano Casa Huerta Villa Nazaret, en Carabayllo. La búsqueda de Karla había durado 20 días.

Ella y su novio peruano se conocieron en Inglaterra. Karla, de 36 años, era madre de una niña de 8 años y viajó a ese país hace dos años por una oportunidad de trabajo.

El mes pasado decidieron venir a Perú para visitar una de las siete maravillas del mundo y para conocer a la familia del novio que radica en Lima.

Según se supo, el 21 de setiembre la pareja estuvo en Machu Picchu y ella le envió fotos a su familia. Un día después se comunicó por última vez con su mamá y le dijo que a la mañana siguiente viajaría a España. Desde entonces, se perdió todo contacto con ella.

Envió audio aterrador

Sus familiares intentaron contactarla por todas las vías, pero fue imposible. Los dos celulares que tenía estaban desconectados y sus redes sociales permanecían inactivas. Lo mismo ocurría con Jorge Minaya.

Esto llevó a su hermano a poner una denuncia por desaparición, pues temía que algo malo le hubiera sucedido.

Erick Zelaya intentó comunicarse con la policía peruana. Varios días después, obtuvo información de que Jorge Minaya había salido del país el 1 de octubre con destino a Chile y alertó a las autoridades.

El miércoles, Erick recibió la peor de las noticias: el asesino de su hermana le envió un audio para decirle que sentía vergüenza de lo que hizo, que está arrepentido y que incluso tiene intenciones de quitarse la vida.

Erick se comunicó entonces con la policía peruana cuyos agentes siguieron las pistas que dio el asesino y llegaron a la casa de su abuela. Luego de diez horas de excavación, encontraron los restos de la joven.

Prófugo en Europa

De acuerdo con las primeras investigaciones, el peruano llegó a Londres el 4 de octubre y, según informaron los familiares de Karla, él retiró todas sus pertenencias del departamento que compartía con la joven en el condado de Kenty.

Al cierre de esta edición, se desconocía el paradero del asesino confeso, así como las motivaciones que tuvo para asesinar a la joven madre que, por pandemia, viajó de España a Londres para trabajar en la misma empresa donde conoció a Jorge, el hombre que juraba amarla.

Autoridades no hicieron caso a la madre

Deborah Ferreria, amiga de la víctima, reveló que Sonia Godoy, madre de Karla, presentó tres denuncias pero que no recibió señales de que apoyarían a ubicar a su hija. Precisó que existe una negligencia. “Cuando llaman a la madre de Jorge para que acuda a la comisaría, no asistió y dejaron pasar los días. No hubo presión”, dijo.