Cusco: sindicato de construcción civil tomó por algunas horas terreno del aeropuerto Chinchero

Cusco. La mañana de este viernes 14 de octubre, aproximadamente a las 6.00 a. m., al menos 200 trabajadores del sindicado de Construcción Civil y Artes Decorativas Cusco tomaron por algunas horas el terreno donde se construye el Aeropuerto Internacional de Chinchero.

El distrito de Chinchero, ubicado a 40 minutos de la ciudad de Cusco, fue escenario de un violento enfrentamiento entre policías y manifestantes, el cual dejó como saldo dos personas heridas y decenas de afectados por gas pimienta y bombas lacrimógenas.

Los manifestantes, en su mayoría provenientes de la ciudad de Cusco, Calca, Anta y Urubamba, exigen que el consorcio encargado de la obra asigne puestos laborales para trabajadores cusqueños. Afirman que la empresa estaría contratando a obreros de otras regiones a pesar de los compromisos previos.

“Hemos pedido un diálogo transparente; sin embargo, no nos abren la puerta. Los policías me golpean y casi me mandan al río, qué puedo hacer”, expresó Juan Carlos Bautista, obrero de construcción civil cusqueño en un video grabado minutos después del enfrentamiento.

Luego de algunas horas, Juan Castillo, secretario del sindicato de Construcción Civil y Artes Decorativas Cusco y otros representantes del gremio, iniciaron un diálogo con representantes del consorcio Virgen de la Natividad, que dirige las obras del aeropuerto de Chinchero. Buscan exponer sus reclamos.

Hasta el cierre de este informe, la conversación en el campamento de la obra continuaba, mientras que otro grupo de manifestantes espera en exteriores del polígono, donde se construye el futuro terminal aéreo.