Cusco: niñas piden ser incluidas en proyectos de participación

Por: Ángeles Santos

Maibe tiene 13 años y es originaria de Paucartambo. Desde hace dos años es parte de los proyectos que promueve la campaña “Niñas al poder”. Ella cuenta que vivió en un entorno machista, que no permitía a las mujeres de su provincia desarrollarse como ciudadanas enteradas de la coyuntura política de su localidad y su región. La menor, que fue parte de la ceremonia por el día internacional de La Niña, el pasado 11 de octubre en la ciudadela de Machupicchu, exigió a las autoridades proyectos de participación política que incluya a las mujeres desde pequeñas . Refirió que ello ayudará a formarlas como lideresas de opinión.

Por su parte, Yuliana, de 17 años, es una de las cusqueñas que lleva más tiempo dentro de la campaña “Niñas al poder”. Junto a un grupo de sus compañeras, actualmente, conduce de manera eventual, un programa radial de alcance regional donde puede emitir sus opiniones en temas políticos. Pese al interés, las limitaciones económicas no les permiten avanzar como quisieran.

Ambas menores, junto a sus compañeras, que son parte de este programa, alzaron su voz a través de un manifiesto para exigirle a la población escuchar sus necesidades e ideas. Por más de 25 años, niñas de diferentes regiones del país han recibido inducción en liderazgo, igualdad e incidencia política a cargo de la ONG Plan Internacional.

Pese a haberse registrado un avance, la brecha de igualdad aún no ha sido cerrada. Según el “Informe Global sobre el estado de las niñas”, las menores, adolescentes y adultas no confían en el soporte que sus autoridades le brindan a su género y no se sienten escuchadas en reuniones políticas.