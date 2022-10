Cusco: conductores pasan la noche o esperan 2 o 3 días para realizar trámites de brevetes

Cientos de conductores llegan todos los días a la avenida Micaela Bastidas, en Cusco, lugar donde se encuentra el local de la Gerencia Regional de Transportes, buscando tramitar, revalidar o recategorizar su licencia de conducir; muchos de ellos, incluso pasan la noche en la puerta de la institución.

En nuestro país las colas para efectuar trámites suelen ser largas, a pesar de esta realidad, en los últimos días la situación empeoró. La demanda diaria ha aumentado a 400 o 600 conductores para un total de 200 cupos, lo que genera que la cantidad de usuarios aumente cada día más.

Hace algunos días los conductores realizaron una protesta, incluso amenazaron con ingresar por la fuerza a la Gerencia de Transporte si no los atendían. Debido a los reclamos, la institución decidió habilitar otra fila para reservar de cupos y ser atendidos en dos o tres días.

“Después de tres días, hoy por fin alcancé un cupo para que me atiendan, yo tengo familia y un trabajo, he tenido que pedir permiso y pagarle a alguien para que me reemplace, con esta crisis no podemos dejar de trabajar ni un día. Exigimos que se agilice la entrega de licencias de conducir”, expresó Abrahán Figueroa a La República.