Adulta mayor es estafada con 100 soles falsos en La Libertad

Una humilde anciana de 73 años que es vendedora de chochos fue estafada en la puerta de su casa por un sujeto que fue a comprarle su producto con un billete de 100 soles falsos en La Libertad. La mujer, al desconocer la veracidad del dinero, le dio más de 80 soles de vuelto.

“Él ha llegado a mi casa y me preguntó si vendía chocho, y le respondí que sí. El señor llevó 15 soles de chocho y, como no sé diferenciar el billete malo, le consulté y me dijo que sí estaba bueno”, contó la mujer a HCO TV Huamachuco.

En el video se pudo visualizar que el billete estaba deteriorado y el cintillo se estaba despegando. Posteriormente, narró que su sobrina le indicó que el billete era falso, por lo que salió a la plaza de Armas de Huamachuco. Dos señores le indicaron que sí estaba bien.

Según cuenta, el sujeto estaba vestido con ropa oscura, tenía cara redonda y era joven adulto. Las personas que deseen apoyarla pueden comunicarse al 941 616 579 con la señora Juana Ascobedo.

“Gasto leña, bolsas con las que trabajo; y me duele todo esto porque me quedé sin mis realitos. No escucho muy bien y no tengo para mis medicinas. Yo me ubico en la plaza vendiendo todos los días mis chochitos”, finalizó la adulta mayor.