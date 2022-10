Más de 500 niños menores de 3 años sufren anemia en Áncash

La Red de Salud Pacífico Sur, en Áncash, informó que el 41,59% de los niños menores de 3 años que han sido evaluados entre enero y junio de este año presenta anemia. Se conoció que se realizó la evaluación a 1.296 infantes de su jurisdicción, de los cuales 539 fueron diagnosticados con anemia.

Nuevo Chimbote es el distrito donde más niños han sido evaluados. De los 330 infantes que fueron revisados por el personal de los diversos establecimientos de salud, 119 fueron detectados con anemia. Es decir, un 36,06% presenta la referida afección.

En otros distritos de la provincia del Santa los resultados son los siguientes: Samanco (35%), Nepeña (31,87%), Moro (25%) y Cáceres del Perú (58,18%).

“La anemia se ha mantenido en la jurisdicción de la Red de Salud Pacífico Sur, pero en otras redes de Áncash sí se ha incrementado el porcentaje de anemia a comparación de lo reportado en el 2021″, expresó la coordinadora de la Estrategia de Nutrición, Claudia Novoa Izaguirre.

La especialista mencionó que la anemia obedece a diversos factores como una inadecuada alimentación, problemas con parásitos o falta de acceso a servicios de saneamiento.

“Un niño que no recibe un tratamiento oportuno tiene daños irreversibles a nivel neurocerebral. Estos niños no van a tener todas las potencialidades que podría tener un niño sano, van a presentar sistema inmunológico deprimido, se van a enfermar más y no tendrán un buen desempeño escolar”, expresó.