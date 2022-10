La Libertad: médicos continúan con el paro para exigir al Gobierno mejoras laborales

La Federación Médica y otros gremios en La Libertad y otras regiones vienen cumpliendo un paro de labores de 48 horas para exigir al Gobierno el nombramiento de los trabajadores CAS regulares, que desde hace siete años están con el mismo sueldo; el ascenso automático que debe darse cada cinco años, que en los últimos 10 años no se cumple; y el último es el cumplimiento del cuarto tramo de la escala salarial prometido por el Gobierno.

“ Son dos días que venimos protestando, pero los médicos que han paralizado son de los servicios de consultorios externos, las áreas críticas no podemos parar, no se puede abandonar a los pacientes, por ejemplo, en TBC no podemos descuidar su tratamiento ”, expresó el presidente de la Federación Médica en La Libertad, Carlos Valderrama.

El representante de los galenos en esta región, indicó que los diversos gremios médicos y de salud vienen analizando la posibilidad de plantear una huelga indefinida.

“Son más de 1000 médicos del Ministerio de Salud, los que estamos reclamando desde hace mucho en esta región. El Gobierno está en negociaciones, todos los gremios de Salud están planteando una huelga indefinida que aún se está analizando la fecha”, agregó.

En Lima se realizó una reunión en el Ministerio de Economía, pero no estuvo presente el titular del sector, ni tampoco algún viceministro, sino un asesor. Este hecho fue catalogado por los representantes de los médicos a nivel nacional como “una falta de respeto”.