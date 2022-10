Frentes rechazan respaldo de autoridades a mina Quellaveco

El Frente Anticorrupción y por el Desarrollo de Moquegua, liderado por Jesús Paredes Zegarra, advirtió a través de un comunicado, que n o respaldan la posición del gobernador regional Zenón Cuevas Pare sobre el funcionamiento de la mina de Quellaveco en esa región. Cuevas, en un oficio enviado al presidente de la República, pidió al Gobierno se respete la licencia de uso de aguas que tiene la minera Anglo American para sus operaciones en Moquegua.

La misiva surgió tras el pedido de los agricultores del Valle del Tambo de suspender la licencia de la minera, argumentando que usaría aguas del río Titire, uno de los tributarios del río Tambo. Cuevas, como presidente de la mesa de seguimiento a los acuerdos entre la minera y la Región, advirtió al Gobierno que el esquema de agua de Anglo American fue discutido hace varios años y no causaría ningún perjuicio.

Cuevas explicó que el Titire tiene altos niveles de boro y arsénico y sus aguas no son de buena calidad, además la minera retornaría el agua usada de la represa de Vizcachas, construida por ellos. Paredes no respalda al gobernador y sostiene que la autoridad no representa el sentir de toda la población respecto a la minera. Detalló que si la naciente del río Titire sí presenta altos niveles de boro y arsénico, no se sabe a ciencia cierta si los niveles se mantienen en todo el transcurso del cauce y si llegan tal cual a Tambo.

Sobre la represa Vizcachas, Paredes refirió que la minera no le correspondía edificar una construcción así en la cuenca, pues por ley la cuenca solo está reservada para que se capte agua a favor de la agricultura o población.

Por su parte la minera, a través de su página web, informa que “no disminuirá el agua destinada a la población u otras actividades como la agricultura o ganadería en el valle del Tambo. Por el contrario, el agua almacenada en la presa Vizcachas ayudará a mejorar la calidad del agua de la cuenca, al reemplazar el agua captada del río Titire durante los periodos de estiaje con agua de buena calidad de la presa.