Feminicidio en Carabayllo: todo lo que se sabe del caso de la turista hondureña hallada muerta

El último 22 de setiembre, Karla Zelaya se comunicó por última vez con su madre, quien reside en Londres. Ella indicó que se encontraba camino a la casa de la abuela de Jorge Alfredo Minaya Garay, su pareja, en Carabayllo. Sin embargo, días después no volvió a mandar un mensaje ni a llamar a su familia. El hermano de la víctima denunció su desaparición ante las autoridades peruanas y semanas después la hallaron muerta.

“Mi mamá habló con Karla el 22 (de setiembre) y ella supuestamente iba en un taxi hacia la casa de la mamá de mi cuñado (en Carabayllo). Mi hermana me contactaba de un número de teléfono que lo compró supuestamente allá en Perú y ese número sale con la información de Benjamín del Águila”, dijo a La República.

El hermano de la víctima, Erick Zelaya, intentó contactarse con la pareja de Karla en reiteradas ocasiones, pero tampoco logró hacerlo. Por ello, por su cuenta pudo acceder al reporte migratorio de Minaya y se dio con la noticia de que había salido de Perú con destino a Chile el 1 de octubre.

Dura confesión

Erick Zelaya indicó también que nunca bajó la guardia y, tras sus últimos intentos, consiguió dar con la verdad. La respuesta que le dio el asesino de su hermana simplemente lo dejó perplejo y fue él quién se comunicó con las autoridades peruanas para indicarles dónde yacía el cadáver de Karla.

“Yo he llamado a la Policía. Ahora he dicho que lo he puesto en tal sitio. Ahí donde fui en la casa de mi abuela, ahí lo puse. Me siento terrible, estoy arrepentido de todo lo que ha pasado. No tengo cara para ver a nadie”, fueron las duras palabras de Jorge Alfredo Minaya Garay, quien fue su cuñado por dos años.

Exigen justicia

Finalmente, la familia de Karla Zelaya exige justicia para que puedan ubicar el paradero oficial del asesino de la joven hondureña, quien hasta el cierre de este informe continúa como desaparecido, y se le imponga la sanción máxima por feminicidio. Asimismo, pidieron ayuda para poder repatriar el cuerpo de la joven a su país.

