Ciudadanos denuncian presencia de revendedores en exteriores de turronería Joel

Luego que se diera a conocer que los ciudadanos forman largas colas en los exteriores de la turronería Joel, ubicada en el Callao, los mismos compradores denunciaron la presencia de revendedores en el lugar. Según lo que señalaron, estas personas estarían comprando grandes cantidades de turrón y vendiéndolos a precios más elevados.

“Estoy desde las 4.30 de la mañana. Ha avanzado la cola, pero no alcanzamos. Los revendedores se llevan todo, no dejan espacio para comprar. Otros venden la cola, no he visto (cuánto venden el asiento). Estamos aquí parados desde qué hora”, dijo la mujer a Panamericana Noticias.

Asimismo, indicaron que los turrones son vendidos a 13 soles, pero que los revendedores los comercializan al doble, es decir, 26 soles. Lo que le impide a la población consumir el tradicional postre de octubre.

“El precio es único: 13 soles. Tengo pensado llevarme 20 turrones para revender. Yo vendo a 20 soles el turrón”, comentó otra compradora.

Cabe resaltar que la turronería Joel abre sus puertas a las 8.00 a. m. y cierra a las 8.00 p. m. con la finalidad de poder abastecer a toda su clientela durante esta temporada alta. Sin embargo, la población opta por realizar colas desde la madrugada para lograr comprar primero y asegurarse una buena cantidad de turrones.

Por otro lado, el dueño de la turronería indicó que se han reportado actos vandálicos fuera del local, por lo que instó a la población a comprar sus productos sin generar caos entre los comerciantes.